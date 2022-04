Los cuentos sobre la masturbación: la ciencia los destruye todos

Un informe publicado por el sitio estadounidense News Medical Today brindó detalles acerca de esta práctica sexual que está rodeada de prejuicios sobre la posibilidad de sus efectos secundarios, como quedarse ciego o el crecimiento del vello en las manos. El estudio desmiente categóricamente estos mitos.

Los mitos que derriba la ciencia

A menudo no hay pruebas científicas que demuestren que la masturbación cause alguno de los efectos adversos sugeridos. Por ejemplo, esta práctica no causa ceguera, palmas de las manos con mucho vello, impotencia en la edad adulta, disfunción eréctil, encogimiento del pene, curvatura del pene, bajo recuento de espermatozoides, enfermedad mental, debilidad física, etc.

Por otra parte, algunas parejas se preocupan de que su relación sea insatisfactoria si uno de los dos se masturba; esto también es un mito. La realidad es que la mayoría de los hombres y las mujeres siguen masturbándose solos o juntos cuando tienen una relación o están casados, y a muchos les parece una parte agradable de su relación. De hecho, el estudio reveló que las mujeres que se masturban tienen matrimonios más felices en comparación con las que no lo hacen.

La investigación de News Medical Today encontró que, entre los adolescentes de 14 a 17 años en los Estados Unidos, ­alrededor del 74% de los hombres y el 48% de las mujeres se masturban.