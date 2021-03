Los incendios siguen activos en tres provincias del Sur

En diferentes áreas de su territorio, las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz continúan combatiendo los incendios forestales. Según los reportes diarios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), si bien una parte de esos focos ya se encuentran contenidos, los Bomberos siguen adelante su lucha en otros lugares donde las llamas están aún fuera de control.



El registro de un nuevo incendio en el Lago Argentino, en la Estancia La Maipú, por ejemplo, disparó el estado de alarma en esta región de la Patagonia. De acuerdo al informe diario del SNMF, el fuego sigue activo en los alrededores de uno de los mayores lagos patagónicos de la Argentina y el más austral de su territorio continental.



La información revela además que la provincia de Santa Cruz ahora está entre las más comprometidas y con una situación de emergencia ecológica, forestal y social.



Como si esto no bastara, tanto en Chubut como en Río Negro unos doscientos bomberos y personal especializado continúan combatiendo el fuego desatado en las últimas semanas y aún activo en varias localidades de estas provincias. En el caso de Río Negro, el único foco considerado activo es el que se registra en El Boquete, mientras que el incendio en Cuesta del Ternero, en las cercanías de Bariloche y El Bolsón, por suerte ya está

contenido.



De la misma manera, el SNMF indicó que en Chubut los focos en Cushamen (Las Golondrinas) y Tehuelches (Río Pico) se mantienen activos. El incendio en Las Golondrinas sigue con actividad principalmente en sectores de difícil acceso en la zona de La Catarata y El Pedregoso, donde los brigadistas están llevando a cabo el operativo con el apoyo de tres helicópteros con helibalde, tres aviones cisterna, once autobombas, dos cisternas y maquinaria vial.



Finalmente, las llamas que amenazaban las zonas de Tehuelches (Solís) y Futaleufú (El Comisario) se encuentran bajo control.

Para contener las llamas en las distintas áreas afectadas de Chubut operaron 138 brigadistas junto a tres autoridades y dos técnicos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tres apoyos meteorológicos, cinco autobombas, seis pick up, dos minibuses, dos camionetas utilitarias, dos aviones hidrantes y dos helicópteros.



Aún con ese gran despliegue, el SNMF apuntó que, entre el 1° de enero y el 15 de marzo, las zonas afectadas por el fuego en toda la Argentina alcanzaron las 61.760 hectáreas.



La Comarca Andina, uno de los sitios más atacados por el fuego, recibió este martes la visita de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. “La funcionaria nacional recorrió la zona afectada por los incendios forestales y entregó 5.000 dosis de vacunas contra la Covid-19 que serán distribuidas a la población local y al personal que se encuentra combatiendo el fuego”, señalaron.