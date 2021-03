Los más chicos son claves en la cadena de transmisión del virus

El año de la pandemia fue, también, el año de la incertidumbre.

Muchas cosas que se daban por ciertas fueron rebatidas por la ciencia y fue mucho lo que se aprendió en este largo camino.

Sobre la población pediátrica ha habido varias idas y vueltas y, hoy, la verdad parece asomar. Para evitar la propagación del virus es clave que niñas, niños y adolescentes sostengan las medidas de prevención tanto como los adultos, ya que son tan contagiosos como los más grandes.



“Saber que los chicos contagian y se contagian es muy importante en este contexto de retorno a las aulas, donde las medidas de prevención como uso de barbijos, distancia y ambientes ventilados son clave para disminuir el riesgo de transmisión”, explicó a Télam Analía De Cristófano, jefa del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano.



“Un aprendizaje sobre el que hoy ya no debería haber debate es en relación a la capacidad de los niños y niñas tanto de contagiarse como de transmitir la enfermedad. Por otra parte, en mediciones indirectas de la carga viral hemos encontrado que tienen cargas similares a la de personas adultas”, precisó.



No obstante esta situación, según los datos obtenidos de la Sala de Situación del Ministerio de Salud de Nación, se sabe que la población infantil representa menos del 10% de los casos de coronavirus y el 0,3% de las muertes. Asimismo, en base a la información disponible es posible afirmar que es bajo el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que pueden evolucionar a cuadros graves asociados a la Covid-19.



“Durante este año de pandemia confirmamos lo que pasaba al principio, y es que la incidencia de la población infantil en relación al total de casos es baja y que en la mayoría de los casos cursan la enfermedad con forma leve e incluso asintomática”, aseguró Rosa Bologna, jefa del servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan.



A lo largo del último año, en la Argentina el porcentaje de pacientes pediátricos con coronavirus no superó el 10% del total de casos, un porcentaje que se asemeja al de otros países, como por ejemplo Estados Unidos.



El último reporte de la cartera sanitaria de la Sala de Situación Pediátrica consignó que desde el inicio de la pandemia murieron 155 niñas, niños y adolescentes: 38 eran menores de 1 año y casi la mitad (49,68%) presentaban enfermedades preexistentes, siendo las más frecuentes la enfermedad neurológica previa y la inmunosupresión congénita.