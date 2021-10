Los vaqueros y las vaqueras de la ciudad

Con los icónicos sombreros y pasión en cada uno de los movimientos, este grupo sostiene la esencia de un género musical que nació a fines de los años 20 en Estados Unidos y tuvo su apogeo en la década del 60. Aún sobrevive en miles de fanáticos, que comparten ese amor por un estilo que no desaparece y que crece de a poco en nuestra ciudad.

“Yo soy amante del country desde que nací, desde muy chiquita amo la música country. Mientras los demás escuchaban rock yo escuchaba country. Siempre fue pasión. Todo lo que es las películas de vaqueros, lo relacionado con el campo de Estados Unidos”, le contó a diario Hoy Andrea, la impulsora de reunir a decenas de fanáticos de La Plata para llevar sus bailes a los espacios verdes.

Las reuniones se empezaron a hacer en plaza Malvinas y desde hace poco también en City Bell. “Acá empecé a dar clases yo. Los fines de semana lo que hacemos es juntarnos a repasar todo lo que aprendemos. En La Plata es muy reciente, a fines del año pasado empezamos con las salidas”, explicó Andrea, quien además de enseñar y transmitir la pasión por el country trabaja como profesora de yoga.

En la actualidad, lleva adelante sus clases en City Bell, el club Reconquista, en 40 entre 15 y 16, y el club Deportivo La Plata en 71 entre 1 y 2.

“Hay mucha gente que se está comunicando. Está empezando a generarse la comunidad. La mayoría de la gente es de 30 y pico para arriba. Es una música que escuchábamos nosotros cuando éramos chicos. Son coreos de muchos movimientos, gente con mucha energía”, remarcó.

Baile en línea

Según cuenta Andrea, este movimiento comenzó en el país en 2004 aproximadamente. “El otro día estuve hablando con la primera profesora de country en Argentina. En capital surgió en el 2004 con una profesora que se llama Cynthia Nadel, una mujer que tiene una escuela que se llama Los Honky Tonk. Ella es la que trajo el country a Argentina porque era amante del estilo. En esa época no había ni videos ni nada. Ella era fanática, lo que hacía era moverse con lo que escuchaba”, afirmó.

“Había bandas de country, pero no existía el Line Dance (baile en línea). Se baila haciendo líneas horizontales y verticales. Es un baile individual, se baila de manera individual, pero formando líneas horizontales y verticales con los otros bailarines”, detalló.

Fue en 2008 cuando Andrea se enteró de estos encuentros en Buenos Aires, algo desconocido para ella hasta ese momento. Fue el punto de inflexión sin duda, el primer gran paso de un baile que sigue hasta hoy.

“No lo podía creer. Más allá de las películas yo no sabía que había una comunidad que bailaba country. Nunca me imaginé que había grupos bailando esto. Me enteré y empecé a investigar si había gente que dictara clases en La Plata y no había nadie, solo una chica que iba a los encuentros en capital. Me conecté con esta mujer y empezamos a ir juntas a los eventos”, recordó.

Luego de viajar varios años a Buenos Aires, Andrea decidió instalar el country en la ciudad. “Ahora estoy descubriendo que hay muchísima gente a la que le apasiona esta música”, explicó.

Quienes desean interiorizarse más sobre este grupo y los encuentros puede visitar la página llamada Country Line Dance La Plata.