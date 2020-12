Los videojuegos, en ascenso durante la pandemia

Uno de los mercados que marcó un claro crecimiento en este 2020 debido a la pandemia fueron los videojuegos. El aislamiento obligatorio, y el aburrimiento por el encierro, llevó a muchos a agarrar los joysticks, descargar juegos en sus teléfonos o desempolvar alguna vieja consola.

El sector de los videojuegos en general ha despertado el interés del público en una situación anómala que ha coincidido con la llegada de la nueva generación de consolas. Los sectores que más reforzados han salido de esta situación han sido los juegos multijugador online y el juego móvil.

Al comienzo de la cuarentena, en el mes de marzo, el gasto de los consumidores en videojuegos aumentó a un 65%, en lo que fue un record histórico, según informó Global x. Además, se espera que en los próximos dos años el mercado sobrepase los 200 mil millones de dólares en ventas. El 2020 cerrará con un crecimiento global de una industria dominada por los mercados chino y norteamericano en continua exploración de nuevas vías de monetización.

Cuales fueron los más jugados del 2020

Among Us

El juego vio la luz en 2018 pero en el 2020 se convirtió en furor. Comenzó en Nintendo Switch y abriéndose paso a la telefonía móvil, el 17 de septiembre de ese año se registraron más de 85 millones de descargas en teléfonos.

A fuerza de traiciones entre amigos, mentiras y sobre todo muchas discusiones en Twitch, inspiró memes de Internet por lo que captó un mayor número de seguidores en línea, solo en el periodo de agosto de 2019 y agosto de 2020 creció un 661 % en descargas a nivel mundial. El año cierra con la promesa de una secuela para el año que viene para demostrar que el juego no será una moda pasajera.

Fall Guys

Uno de los juegos de la cuarentena. Al parecer los colores, trampas, desafíos, trabajo en equipo y mucho apuro fue la formula perfecta para captar la atención de todos durante varios meses. Tal vez la cantidad de jugadores fue bajando con el tiempo, pero Fall Guys sigue dando pelea con el lugar que se supo ganar. Su objetivo es que 60 jugadores venzan retos y eviten varios obstáculos sin fallar para conseguir la corona y así convertirse en el rey ganador.2​ Antes de que fuera lanzado, se anunció que sería gratis para los miembros de PlayStation Plus. También fue popular en las redes: YouTube informó que los videos sobre Among Us fueron vistos 4 mil millones de veces en septiembre de 2020

Phasmophobia

Según el rastreador de jugadores en línea GitHyp, el juego alcanzó un pico de más de 86.000 jugadores activos alrededor del 10 de octubre. Se trata de un juego online para jugar con amigos y estudiar distintas actividades paranormales para determinar distinta clase de fantasmas que se van manifestando. El jugador toma el control de un miembro de un grupo de hasta cuatro jugadores, en los roles de cazadores de fantasmas exploradores urbanos, que son contratados para lidiar con espectros que habitan diferentes instalaciones abandonadas como hogares , escuelas , prisiones y hospitales.

The Last of Us Parte 2

Es un videojuego de acción-aventura y horror de supervivencia desarrollado por Naughty Dog, publicado por Sony en exclusiva para la PlayStation 4 el 19 de junio de 2020. Cpnocido por los argentinos ya que está musicalizado por Gustavo Santaolalla. Según Sony, la secuela vendió más de 4 millones de copias una semana después de su lanzamiento el 15 de junio.