Preocupación por el aumento de fiestas clandestinas

En la previa de Nochebuena y ante la aparición de una nueva de cepa de coronavirus, el panorama no es el mejor con respecto a las salidas nocturnas tras el brindis de medianoche.

El temor de las autoridades municipales y los vecinos es por lo que se viene repitiendo cada fin de semana en la ciudad: fiestas clandestinas en viviendas y en espacios públicos, como las plazas o el Paseo del Bosque.

Las denuncias de los frentistas por estas reuniones ilegales se transformaron en algo cotidiano. Desde hace dos meses aproximadamente se volvió algo habitual ver los miles de videos filmados por los propios ciudadanos indignados por los encuentros de madrugada y sin importar el riesgo que esto conlleva.

“Vemos cómo la ilegalidad va creciendo enfrente nuestro constantemente, nos prohíben a nosotros que somos legales y las fiestas clandestinas, no es que las avalen, las tratan de controlar, pero es incontrolable. Si no habilitan lo legal, lo ilegal va a seguir creciendo y los contagios se van a triplicar”, le dijo a diario Hoy Marcelo Fernández Barón, representante de la Cámara de Industria del Entretenimiento de la provincia de Buenos Aires.

En esa misma línea, el empresario pidió por la habilitación inmediata de lugares seguros. En el caso de esta noche, lo más probable es que ninguno de los bares y cervecerías abran sus puertas, no porque no puedan hacerlo, sino porque deben cerrar a las 3 de la mañana.

“Los jóvenes no tienen miedo al virus, que viene creciendo. Por un lado, los contagios parecieran que se dieran nada más que en las discotecas, que no están abiertas hace casi un año. El contagio es porque la gente se junta y porque el virus está corriendo, no por culpa nuestra que estamos cerrados hace 11 meses”, confesó.

“Mañana el que sale no va a poder ir a ningún lugar legal”, advirtió Fernández Barón, quien afirmó que esperan reunirse lo antes posible con las autoridades provinciales para dialogar y llegar a una solución. Aparte de las fiestas, también preocupa lo que pueda suceder en la Costa Atlántica en el mes de enero, con los miles de turistas que lleguen a las playas.

“Esto se va a multiplicar. Los jóvenes están demostrando que salen igual a plazas, parques, casas, casa quinta, en un campo sin seguridad, sin ambulancias. Va a terminar en una catástrofe como ya hubo”, concluyó.