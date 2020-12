Vecinos de San Carlos piden que ABSA les provea agua

Con lágrimas de impotencia en los ojos, los vecinos del barrio San Carlos que viven a me­tros de la parroquia Carlos Borromeo esperan que en esta Navidad se pueda solucionar un problema que nunca les tocó vivir en tantos años que están instalados en esta zona de La Plata: que vuelva el agua que está faltando desde el mes de noviembre.

“Siempre tenemos problemas con el agua en el verano. Pero como en este verano nunca. Hace casi un mes que no tenemos ni una gota de agua y tenemos que pedirle a algún familiar que nos preste la casa o el baño para poder bañarnos”, explicó Carlos, un enfermero que vive sobre la 138 bis entre 32 y 33.

Los problemas en esta cuadra comenzaron hace algunos años, pero en 2020 se incrementó.

Aseguran que desde la 32 hacia la zona de la avenida 520 están funcionando las bombas de la instalación del sistema hídrico de ABSA, pero desde 32 hacia 38 hay pocas soluciones y muchos problemas.

“Le damos importancia porque nadie nos da una respuesta. Es una incertidumbre bárbara la que tenemos. Nadie nos dice si esto algún día se va a solucionar o vamos a tener que resignarnos a vivir para siempre sin agua”, comentó María, una vecina de la misma cuadra, con lágrimas de impotencia en los ojos.

Este grupo de vecinos evalúa la posibilidad de cortar el tránsito en la puerta de la empresa ABSA, y hasta algunos están juntando neumáticos para quemar en forma de protesta.

“Estamos pagando un promedio de 1.000 pesos en esta zona. Y no es un problema de pagar. El problema es que, aun pagando, no hay servicio de agua. No podemos vivir más así. Nos dicen que tenemos que lavarnos todos los días las manos a cada rato, pero si no hay agua, ¿cómo pretenden que nos higienicemos? Y no es que faltó el agua uno o dos días. Desde el 1° de diciembre no sale una gota en esta cuadra”, expresó indignada esta vecina.