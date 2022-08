Maratón de Buenos Aires: Murió por 22 minutos y la reanimaron

Una corredora se desmayó al llegar a la meta de la Maratón de Buenos Aires y los médicos le devolvieron la vida.

El trágico episodio le ocurrió a Manuela Bugueño Ipinza, una atleta chilena que se encontraba compitiendo en la media maratón realizada este domingo cuando por unos minutos falleció.

La mujer de 30 años, doctora y nacida en el país vecino, corrió como siempre, de hecho, hace 10 años que corre y hace 5 que lo practica también en tramos largos, pero nunca le sucedió algo parecido.

Por una hora y 28 minutos se mantuvo en competencia sin ningún problema, pero luego de cruzar la meta se desvaneció, fue ahi que los médicos la atendieron rápidamente, le realizaron masaje cardíaco y desfribilación. Afortunadamente, gracias a los profesionales la atleta siguió con vida.

"Estuve 22 minutos muerta", sostuvo luego Manuela que además reconoció al equipo médico : "Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte. De verdad, estoy impactada y agradecida. Yo que soy del área de la salud, sé que no en todos lados es así y estoy realmente muy agradecida porque les debo más que la vida".