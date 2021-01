Más de 17.000 personas donaron sangre en pandemia

En unas 86 ciudades de la provincia de Buenos Aires se llevaron a cabo 377 colectas externas de sangre durante el 2020, lo que sirvió para mantener el stock durante el año de pandemia, dado que la baja en las reservas había llamado la atención y encendido las alarmas del Instituto de Hemoterapia “Nora Etchnique”.



En ese sentido, las convocatorias de las diferentes campañas dieron como resultado que 17.500 personas se acercaran a los distintos puntos habilitados en clubes de barrio, iglesias, universidades y centros de fomento, entre otros, para colaborar con la salud pública.



“Los donantes voluntarios que sostienen el sistema de salud pública, porque la sangre no se compra ni se fabrica, y gracias a ellos se pueden llevar a cabo cirugías, trasplantes, atender pacientes oncológicos, atender mujeres que tengan hemorragias en el parto... Se necesita siempre”, señaló a diario Hoy la doctora Laura Vives, jefa del Servicio de Coordinación del Centro Regional de Hemoterapia.



En ese orden, la campaña “Te queremos donando cerca de tu casa” fue clave durante el período de aislamiento ya que las y los vecinos no tenían que alejarse de los domicilios para donar, sino que podían hacerlo en los espacios habilitados en los barrios los días convocados.



Eso provocó que las donaciones externas crecieran durante el 2020 en un 100% respecto de las que se realizaban desde el Instituto en los años anteriores, según el informe publicado en conjunto entre el Instituto y el Ministerio de Salud bonaerense.



“Donar sangre tiene que ser un hábito saludable para la población, que no tengan que ir solo cuando un familiar necesita. Lo que sirve es que uno tenga el hábito de donar frecuentemente, y entonces nunca va a haber falta de sangre”, explicó Vives.

En otro orden, desde el organismo no abandonan la convocatoria para donar plasma a aquellas personas que se contagiaron de coronavirus y se recuperaron, ya que con una donación podrían ayudar a la recuperación de pacientes que atraviesan la enfermedad con un cuadro severo.