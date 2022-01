Más del 84% de los contagios en Argentina se deben a Ómicron

Durante la última semana, la variante Ómicron del coronavirus provocó casi 23 millones de contagios en el mundo. En ese contexto, y según un informe reciente del Ministerio de Salud, más de un 84% de los casos positivos en la Argentina están adjudicados en la actualidad a la cepa de origen sudafricano. Sin embargo, pese a su grado de predominancia en nuestro país, la Delta sigue siendo la que presenta los síntomas más graves.

Titulado como Situación de nuevas variantes SARS-CoV-2 en Argentina, el informe sostiene que la Ómicron tiene una ventaja de crecimiento sustancial sobre la variante Delta, que lleva a una rápida propagación en la comunidad, con un tiempo de duplicación de dos o tres días. Tras el pico de casi 140.000 positivos que se produjo hace 10 días, el martes se reportaron 100.863 nuevos infectados, una cifra que sigue siendo muy alta y que empieza a impactar en el número de muertes.

“Continúa siendo incierto si la rápida tasa de crecimiento observada desde noviembre de 2021 podría atribuirse a la evasión inmune, al aumento intrínseco de la transmisibilidad o a una combinación de ambos”, apunta el informe. “La circulación de variantes de SARS-CoV-2 se caracteriza actualmente por un rápido crecimiento de la variante Ómicron, con un descenso concomitante en la detección de la variante Delta en varias de las jurisdicciones del país”, añade.

En la semana epidemiológica uno de 2022, que concluyó el 8 de enero pasado, “la proporción de la Ómicron en casos sin antecedente de viaje internacional ni relacionados con la importación se situó en un 84,4%, mientras que la proporción de la variante Delta descendió al 15,6%”. Por otra parte, el estudio, que comprendió 3.474 casos positivos, dijo que de ese total 30 tuvieron “evolución grave”, y puntualizó que de esos casos graves, 26 correspondieron a la variante Delta y cuatro a la cepa sudafricana.

En ese marco, las autoridades sanitarias se encuentran en pleno refuerzo de la campaña de vacunación para lograr alcanzar la tercera dosis en la mayor parte de la población. Recientemente, en un estudio científico realizado sobre 1.362 personas residentes en la ciudad de Santa Fe y alrededores, indicó que el 88% poseen anticuerpos contra el coronavirus, pero al 63% de los no vacunados no se le detectaron esas defensas. “Las personas que además de vacunarse padecieron Covid-19, tuvieron una respuesta inmune mucho mayor”, dice ese informe. “La mayoría de los no vacunados (63%) no tiene anticuerpos”, sentenciaron desde la cartera sanitaria.