Milagro: le cayó un árbol en calle 8 y se salvó

Tras una noche de fuertes ráfagas de viento, la calle 8 amaneció con un árbol de importantes proporciones obstaculizando la circulación y auto destruido cuyo conductor se salvó de milagro.

Producto del temporal de anoche, cerca de las 3 de la madrugada un auto fue alcanzado por un árbol que se cayó. Milagrosamente, el conductor logró frenar a tiempo y evitó morir aplastado.

Lamentablemente los árboles caídos no sorprende a los vecinos que ya conocen la falta de mantenimiento y cuidado.

"Hace 70 años que vivo acá y no me sorprende, los árboles no solo están mal en el barrio sino en toda la ciudad", dijo una de las frentistas.

La circulación en la ciudad está particularmente complicada en la capital provincial por el fuerte temporal de anoche. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para La Plata y varias alertas rojas en distintos puntos del país.