Montañas de bolsas de basura a metros del aeropuerto de La Plata

Una desagradable sorpresa se llevaron los vecinos de Barrio Aeropuerto que viven entre las calles 90 y 610 sobre la avenida 13, por la enorme cantidad de basura que se fue acumulando.

En la mayoría de las esquinas de este tramo de la avenida, personas que no querían mantener las bolsas de basura dentro de sus casas ante la falta de recolección por la ausencia de un camión que pasara incluso en los feriados optó por arrojarlas de forma masiva sobre las esquinas de la rambla de la 13.

La situación se puso en evidencia en muchas intersecciones, pero sobresalió mucho más en la 607, en donde se acumuló una verdadera montaña de bolsas con latas de cerveza aplastadas, papeles sueltos y verduras en mal estado a 300 metros del ingreso al aeropuerto de La Plata.

En diálogo con diario Hoy, no fueron pocos los vecinos de la zona Sur de La Plata que denunciaron esta situación y advirtieron sobre una presunta disputa con los vecinos de Arana, Parque Sicardi y Villa Garibaldi que presuntamente, cuando se dirigen hacia la zona del centro de la ciudad, toman la 13 y hacen una especie de “parada indebida” para dejar sus desechos en algunas de las mencionadas esquinas.

“Vienen de Sicardi, Garibaldi, Arana y Correa. Y no nos vamos a excluir nosotros, hay gente del barrio que arroja basura en los contenedores. Pero cuando van a trabajar a la ma­ñana pasan y arrojan la basura desde la ventanilla del auto”, comentó uno de los ­vecinos que, al ver el móvil de este multimedio, paró para denunciar públicamente lo que está ocurriendo.

“Los camiones vienen, pero no dan abasto. Los contenedores en estas ubicaciones son peligrosas. Ya ha habido varios choques, hay chicos que han muerto en moto. El contenedor le dificulta la visión al que va a doblar”, siguió marcando el frentista Hugo Manzani.

“Hicimos infinidad de reclamos, he presentado distintas opciones y nunca las tuvieron en cuenta. Por ejemplo, que se pongan carteles de prohibido arrojar basura y que se ponga una patrulla municipal y dos motos ahí en el monte en 600 y 605, y que se hagan algunas multas”, expresó ante diario Hoy.

“La recolección de los no habituales sí es más espaciada. La de todos los días, esa sí pasa. Pero el problema son los no habituales. Y amén de eso está el tema de que vienen estos chicos que juntan cartones y demás, revuelven y esparcen la basura por todos lados. Entonces cada vez más problemas, pero el Municipio no nos tiene en cuenta. A lo sumo nos corren los contenedores de una cuadra a la otra. Y también se juntan ratas”, concluyó Hugo.