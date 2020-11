Mutación vs. vacuna: cómo combatir las nuevas cepas de Covid-19

La llegada de la Covid-19 implica un desafío para la comunidad científica, que tiene el foco puesto desde un comienzo a conocer este nuevo virus con el fin de elaborar estrategias y mecanismos de contención que puedan hacer frente a su alto nivel de contagiosidad.

A medida que aumentaban los casos y se aceleraba la circulación virósica, el desarrollo de una vacuna tomó lugar como la solución definitiva. Si bien hay más de 200 proyectos vacunales en proceso, la mutación registrada en España o la nueva versión hallada en visones lleva a cuestionar si los compuestos elaborados pueden contrarrestar los efectos de un coronavirus diferente.

En diálogo con diario Hoy, Guillermo Docena, inmunólogo platense y miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), explicó: “Todos los virus mutan. Cualquier virus cuando se replica o cuando crece hace mutaciones. Lo que pasa es que algunos mutan más que otros y eso es absolutamente al azar. Uno lo que espera es que esas mutaciones no afecten la porción del virus que se une al receptor ACE2, porque los virus que mutan esa parte dejan de unirse al receptor y, por ende, no van a entrar a la célula, no se van a replicar y van a desaparecer. Por eso es importante que las vacunas estén dirigidas a esta zona, que es una zona conservada del virus”.

Un estudio realizado por la Universidad suiza de Basilea, publicado a fines de octubre, aseguró que la nueva variante hallada en España no tendrá ningún impacto negativo en el desarrollo de una fórmula.

En este sentido, Docena remarcó que si bien no son muchos los cambios observados en el virus, “alcanzan para caracterizarlo”. Luego añadió: “Esta nueva variante empezó en España y después se desparramó por toda Europa, pero nadie puede decir que se transmita más o que produzca más mortalidad. Es importante aclarar que la vacuna no está dirigida a aquello que cambia en el virus”.

En relación a la mutación de la Covid-19 en visones, la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Rusia, Melita Vujnovic, destacó que tiene una estructura diferente de espinas, por lo que las actuales vacunas experimentales podrían ser ineficaces. “Esta es una mutación muy peligrosa. Si comienza a propagarse, entonces quizás todos nuestros esfuerzos para desarrollar una vacuna serían en vano”, sostuvo la experta.

Frente a esta afirmación, Docena explicó que el objetivo principal es que “las vacunas nos protejan de todos estos distintos subtipos virales”.

Si bien el Instituto Gamaleya de Rusia, AstraZeneca y Pfizer hablan de altos porcentajes de efectividad, el inmunólogo espera que alguno de los proyectos vacunales permita “llevar una vida normal”.

“Estos 200 años de vacunas nos han permitido convivir con microorganismos patógenos. En todos lados hay microbacterias que producen tuberculosis, virus que producen influenza y sin embargo no nos enfermamos”.

“No creo que sea la última epidemia. Ya pasó con el SARS, pasó con el MERS, el ébola. La naturaleza funciona así, cuando encuentra una variante o un virus que es nuevo tenemos todo esto y por más que lo resolvamos no hay que relajarse, porque es probable que esto sea bastante común”, concluyó.