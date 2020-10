“No sé si puede haber conciliación con enemigos de tal nivel de ferocidad”

Ttra convocatoria de la oposición en varios puntos del país, con consignas dispares pero que en su mayoría apuntan contra la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tuvo lugar este lunes.

Se desarrolló en medio de la pandemia que afecta al mundo, sin importar ningún protocolo sanitario, sin respetar distancias e incluso, como sucedió en Córdoba, con música electrónica y baile.

Liliana Hendel es psicóloga por la Universidad Nacional de Buenos Aires y diplomada en Género y Comunicación por el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, en Cuba. Entrevistada por diario Hoy, hizo hincapié en el antiperonismo y en el “odio visceral” hacia la vicepresidenta.

—¿Qué análisis hace sobre la manifestación opositora del pasado lunes?

—Viene sucediendo prácticamente desde los 45 días de iniciada la cuarentena. Escuchamos permanente en los medios hegemónicos de al­cance nacional a los representantes de la derecha antiperonista hablar, primero denostando a los epidemiólogos y después, a los equipos económicos. Por lo tanto, no es sorprendente. Vivimos en un país de una enorme concentración de medios, la batalla comunicacional es brutal. Me parece que sucede porque el antiperonismo es visceral en este país y estos medios lo alimentan. Se vio claramente en 2015, cuando ganaron la elección, porque el blindaje de la corrupción gravísima del macrismo no aparece en ningún medio.

—Durante la marcha, el Presidente Alberto Fernández llamó a una “Argentina Unida”, ¿cómo ve el mensaje conciliador que lleva adelante el Gobierno para poner fin a la grieta?

—Yo no sé si puede haber tanta conciliación con enemigos de tal nivel de ferocidad. Yo no soy una mujer de la política, pero me parece que se juntan algunas cuestiones importantes. El fuerte sistema capitalista depredador, y lo digo siendo alguien que vive dentro del sistema capitalista. Pero me parece que hasta el capitalismo debe tener limitaciones, y esas limitaciones solo el Estado puede equilibrarlas: lo que en los 60 fue el llamado “Estado de Bienestar”, un sistema capitalista que puede atender también a las cuestiones sociales y a las necesidades de las personas más vulneradas.

El sistema capitalista del 2020 es depredador y asesino, por lo tanto no tiene ningún tipo de miramiento en contar cadáveres total de obtener lo que quiere, y lo que quiere son ganancias obscenas.

—Algo inédito, que generó gran repudio, fue la convocatoria al domicilio privado de la vicepresidenta...

—El anticristinismo se alimenta de manera brutal asociándola a todo lo malo: corrupción, dinero, envidia, ambición, ansia de poder. Cristina es una mujer poderosa no solo por el poder que ejerce, sino también por su estilo. Es una mujer que no muestra fisuras, que no llora en público, que no se arrastra.

Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es exactamente el tipo de mujer que genera odios viscerales en un sistema patriarcal ma­chista y en mujeres que ven en ella una especie de fiera que rompe con los estereotipos de ser mujer. Es una oradora implacable y que tiene una velocidad de respuestas para sus enemigos que es realmente extraordinaria.