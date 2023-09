Nueva donación de EKOA

El programa dependiente de la Universidad Nacional de La Plata para la inclusión digital, EKOA donó en las últimas horas unos 520 kilos de chapa de las carcasas de las CPU que no utilizan a la Cooperativa Cartoneros Platenses, con el objetivo de contribuir en su trabajo diario de reciclaje. De esta manera, continúan trabajando para lograr una mayor equidad social y el cuidado ambiental. “Seguimos fortaleciendo las redes con instituciones que trabajan para concientizar acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente”, detallaron desde el espacio. El equipo de trabajo de EKOA, ex E-Basura, está compuesto por investigadores, docentes, alumnos, graduados y también personal no docente de la UNLP preocupados por la problemática socioambiental de las tecnologías de la información y la comunicación.