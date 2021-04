Obtienen fondos para proteger un humedal del Parque Nacional Nahuel Huapi

El proyecto impulsado por dos ecólogas y dos refugieros logró el primer lugar en un concurso internacional en el que hubo 250 postulaciones de todo el mundo.



“Ayudanos a proteger el mallín de Frey en Bariloche”, bajo ese lema las profesionales participaron con un proyecto de concientización y cuidado de medio ambiente que tiene como objetivo disminuir el impacto que las actividades recreativas, como el senderismo, tienen sobre un humedal andino de alta montaña cercano al refugio Frey, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.



“Escribo para informar que hoy (por ayer) nos notificaron que nuestro proyecto ‘Walk the trail’ obtuvo la mayor cantidad de votos y va a obtener financiamiento. Es decir, que vamos a poder modificar la senda, agregar cartelería indicativa, restaurar áreas impactadas y llevar a cabo actividades de educación ambiental, para así proteger el mallín de Frey y reducir nuestro impacto en el ambiente”, manifestó Mariana Chiuffo, ecóloga del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente en la ciudad de Bariloche, que depende del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue.



“Es una zona con vegetación baja en la que la senda no está bien delimitada, eso conduce a que no resulte del todo claro por dónde hay transitar y que se generen sendas informales y que el área impactada sea mucho mayor”, le dijo Chiuffo a diario Hoy en una entrevista exclusiva días atrás, donde contaba sobre el trabajo y las condiciones para votar.



“Fue una de las votaciones en las que más votos se registraron (69.679 votos en total). En particular, nuestro proyecto obtuvo 7.076 votos de un total de 23.882 votos en la categoría Wild Spaces. ¡Estamos muy felices e infinitamente agradecidos! Este resultado habría sido imposible sin la ayuda de toda la gente que se sumó en la difusión y votación”, concluyó Chiuffo.