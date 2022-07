Oscar Wilde: cartas de desamor desde la cárcel

En el otoño de 1891 Oscar Wilde conoció a Lord Alfred Douglas y se enamoró de él. Su relación trajo el desastre. Desde la cárcel, acabado y solo, le escribió cartas en papel lila, en las que al amor le seguía la amargura. En una de ellas, luego de pasar dos años en la cárcel sin haber recibido una sola línea de quien había sido su enamorado, le escribió: “Me reprocho el haber dejado embargar por completo mi vida por una amistad que no radicaba en el espíritu; una amistad que no tenía por objeto principal la creación y la contemplación de la belleza. Desde un principio nos hallábamos separados por un abismo demasiado profundo”. Oscar Wilde sabía que ese affaire le había causado la ruina total, lo que le provocaba “insuperable aflicción”. Y reveló cuán afrentoso le había sido descubrir que el móvil de Alfred Douglas había sido el dinero: “Tus continuas exigencias de dinero; esa pretensión tuya de que yo había de sufragar todas tus diversiones, me hallase o no a tu lado, acarreáronme, después de algún tiempo, dificultades económicas muy serias. Yo había sido creado para otras cosas. Empero, lo que más duramente me reprocho es haber consentido que me envilecieses tan absolutamente. La voluntad es la base del carácter, y mi fuerza de voluntad viose por completo sometida a la tuya”.