“El árbol nos da mucho más que placer a los ojos, solo que algunos no lo perciben”

La idea principal de esta tala, como indicó diario Hoy en la edición de ayer, fue separar las ramas de los árboles que se entrelazaron en los cables de electricidad. Sin embargo, cuando empezaron los trabajos encomendados por la Municipalidad que conduce Julio Garro, lo encomendado se desmadró. Lo que iba a ser centímetros de ramas para no interceder con los cables eléctricos terminó, literalmente, con troncos sin ninguna rama.

Esto sucedió ignorando la medida cautelar presentada por un grupo de vecinos que, viendo el actuar de los podadores, no dudaron en empezar a protestar y hacer oír sus voces. La medida tiene el apoyo del exjuez Luis Arias, actualmente en el Concejo Deliberante de La Plata como miembro del Frente de Todos. Además de las podas en Barrio Norte que se hicieron, ignorando la cautelar, desde la Secretaría de Espacios Públicos de La Plata, y de los cedros y pinos que no volverán a crecer en la plaza 19 de Noviembre (los cuales son representantes del sentido de pertenencia a nuestro lugar en el mundo), ambientalistas informaron que el impacto sería aun mayor en el caso de que los árboles no terminen de regenerarse en el corto o mediano plazo durante el proceso del verano.

Plaza 19 de Noviembre: el informe

Este es el informe, que data del 6 de mayo, de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado Público sobre la Plaza 19 de Noviembre en relación con lo realizado el 5 de mayo: “Se llevó a cabo el censo de dicha plaza, en el cual se relevaron 194 árboles. Del total de ejemplares se intervinieron 126 ejemplares, con motivos de realizar: despeje de luminarias a fin de otorgar mayor seguridad, podas de ejemplares tortuosos que desarrollaron un crecimiento asimétrico y podas de rejuvenecimiento de ejemplares añosos para prologar su vida útil”, explica el informe, que es lo que no sucedió y el principal motivo del disgusto vecinal. Pero el informe no termina ahí, continúa: “Estamos ejecutando, desde de la Secretaría de Espacios Públicos, por medio de la unidad operativa de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado Público, un Plan Integrado de Poda que asegura de manera estratégica realizar la intervención de todos los árboles de la ciudad (...) Estamos comprometidos con el arbolado público y velamos por el cuidado del patrimonio forestal de nuestra ciudad, para que sea aprovechado y valorizado por las generaciones actuales y futuras, garantizando un hábitat seguro y sustentable, tal como lo establece la ley 12276”.

Como se puede ver, el informe miente descaradamente porque basta solo con salir a caminar por La Plata y sus plazas para ver la “matanza” de nuestros árboles.

La obra de la bicisenda

Este informe data del 18 de marzo de 2022 y dice lo siguiente: “Las actividades competentes a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado Público se pretende realizarlas sobre la rambla de Diagonal 73 entre Plaza Azcuénaga y 22. Dicha intervención tiene como objetivo propiciar el terreno en virtud del desarrollo de la obra de la bicisenda, y embellecerla con árboles una vez esté concluida. En el marco de la obra, se pretende realizar un carril bifilar pavimentado en el cual el arbolado público quedaría formando una alineación en el centro de dicho carril”. Luego, el informe indica los árboles que podó o sacó: 13 acacias, 1 paraíso, 2 formios, 4 crespones, 8 acacias bola. Una vez finalizada la obra, según indican, se debía proceder con la última actividad, que es la forestación de dicho espacio, la cual debía realizarse con ejemplares arbóreos de especie jacarandá.

Pues bien, ¿qué sucedió con esto? Se sacaron todos los árboles detallados en el informe, se realizó la bicisenda que también está nombrada, pero no se plantó ni uno solo de todos los jacarandás prometidos. Dicho árbol cuenta con un arraigo muy grande en nuestra ciudad y son muchísimas las calles que se embellecen con su flora y sus colores. Se está hablando de identidad: este árbol o muchos de los que fueron podados, y no se sabe si volverán a crecer, forman el ser platense. Se prometieron 68 jacarandás, algo que haría ese tramo de La Plata mucho más bello. Ni uno pusieron.

¿Y el medioambiente?

“Además de su belleza, el árbol y la vegetación en general nos da mucho más que placer para los ojos, solo que muchos no lo perciben”, dijo Zol, que es proteccionista de animales, preceptora, hace tránsito para mascotas y, además, es miembro de Greenpeace.“La manera cruel en la que podaron no tiene nombre. Lo hacen para trabajar menos después, para que pasen unos años hasta tener que volver. Pero no saben que así crece el calor en toda la ciudad, no hay sombra, se vuelven feas las calles, las lluvias nos pueden afectar más y seguimos alimentado el calentamiento global”, completó.