Otra vecina de La Plata denuncia a ABSA por abandono de persona

Las intensas jornadas de calor y la falta de agua en la región tienen desesperados a los frentistas de diferentes barrios. En algunos casos, hace más de cuatro meses o años que no tienen servicio. Sumado, en algunos casos, la baja presión.

Silvia vive con su hija discapacitada en 62 entre 28 y 29 y viene padeciendo la falta de agua hace varias semanas. Cansada de las decenas de reclamos que viene realizando a la empresa, denuncia abandono de persona.

“No podemos seguir pasando estos calores en estas condiciones. Estoy muy descompuesta, soy una señora mayor y tengo una hija con discapacidad a la cual le están violando los derechos humanos. ABSA está haciendo abandono de persona con mi hija. ¿Quién se hace cargo?”, manifestó la vecina indignada por la situación que están viviendo.

Si bien en la primera sesión del Concejo se trató el tema de la emergencia hídrica, los habitantes de la ciudad y la región esperan soluciones porque ya no pueden estar sin el mineral vital e indispensable para poder vivir.

“Le estoy pidiendo que me traiga algo alternativo porque es obligación, si no me viene el agua por la cañería, me tienen que venir a alcanzar bidones o llenarme el tanque de mi casa con un camión cisterna y tampoco lo logro. Y vengo con este problema desde el 2019, ahora se agravó. Necesito que nos ayuden, estoy sin dormir, seguimos sin agua, mi hija y yo estamos descompuestas”, concluyó la vecina.