Pánico por la aparición de otro alacrán, esta vez en Aeropuerto

Los alacranes volvieron a salir por las altas temperaturas, y en esta oportunidad apareció uno en 19 entre 607 y 608, mientras un matrimonio estaba durmiendo en su vivienda.

“Mi señora me despertó porque vio que algo estaba caminando en el techo de la casa sobre el tirante y vio cuando se cayó sobre la cama. Ella pensó que era una araña, enseguida me despertó, y nos levantamos a ver qué era. Ahí vimos que era un alacrán. Desconozco si es peligroso o no”, explicó Maximiliano, que no dudó en terminar con el animal ­peligroso, ya que desconocía de qué se trataba.

El dueño de casa, para preservar su integridad y la de los habitantes de la vivienda, lo aplastó con una ojota, quedando el arácnido tendido en el cubrecama.

Luego del hecho la familia quedó muy preocupada, porque no sabían si era peligroso o no. “Solamente pensé en mi familia, ya que mi señora está embarazada y tengo una nena de cinco años. Se me cruzó por la cabeza que si nos picaba, qué pasaría”, expresó el vecino.

Hace cuatro días se dio la misma situación en 22 y 93, pero quien lo en­contró circulaba por la calle y logró meterlo en un frasco y llevarlo a Zoono­sis, donde le comentaron que se trataba de la especie Bothriurus. En este caso, sus picaduras se las puede clasificar como leves, muy parecidas a las de una abeja, ya que no es venenoso.

En esta última ocasión, Maximiliano comentó a diario Hoy que se va a encargar de llevar los restos del escorpión para ser examinados y confirmar si es venenoso o no.