Perros “peligrosos”: educarlos a tiempo para evitar tragedias

En varias oportunidades las crónicas periodísticas relatan casos de personas que fueron atacadas (con la trágica consecuencia de la muerte en varias oportunidades) por perros de ciertas razas que se señalan como “peligrosas”. Pitbulls, dogos y rottweilers son los más señalados por sus características temperamentales.

Por esa razón, en once provincias avanzaron en legislaciones para tratar de regular la tenencia de esos animales y evitar que se produzcan ataques que luego deban lamentarse, ya que el problema puede ser resuelto a tiempo.

Agustín Correa, especialista en comportamiento canino, señaló en diálogo con diario Hoy que no debería existir la calificación de “razas peligrosas” porque “es crear un monstruo donde no lo hay” y aseguró que “todo tiene que ver con la crianza que reciba el perro”.

“Sí hay razas que requieren más dedicación y disciplina, otros que son más dóciles, otros que no. También influye si fueron alejados de la madre antes de tiempo, necesitan espacio y atención. No hay razas peligrosas, sino perros que pueden ser peligrosos por una mala crianza. Por esas cosas después vemos los hechos que vemos, pero el animal no tiene la culpa”, dijo el especialista.

En las provincias de San Juan, Córdoba, Mendoza, San Luis, Neuquén, Chubut, Río Negro, La Pampa, Jujuy, Santiago del Estero y Buenos Aires hay diferentes medidas para la prevención como la obligación de sacar al animal con bozal y correa, inscripción en un registro, multas por incumplimiento, entre otras.

“Hay falta de educación y responsabilidad en la sociedad sobre algunas cuestiones; habría que hacer un seguimiento sobre dónde va a ir el perro, evaluar el temperamento del animal y ver si puede estar con esa persona. Por moda compran perros pero no los entrenan, no los educan como se debe desde cachorros, los tienen solo para mostrarlos”, cerró Correa.

No cualquier can es para cualquier familia

El especialista Agustín Correa evaluó también la importancia de considerar las características de cada raza antes de llevarlo a casa. “No cualquier perro es para cualquier persona. Cada raza tiene una función que es para la que fueron creados, algunos para caza, otros para compañía, otros para trabajo, y no se puede tener cualquier animal en cualquier lugar. Hay que empezar desde temprano; siempre llaman cuando tal vez ya son grandes y es muy tarde para modificar los comportamientos”, aseguró.