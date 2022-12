Persiste la alerta amarilla por las altas temperaturas en el país

Por la intensa ola de calor que se viene registrando brindaron consejos sobre cómo afrontar las altas temperaturas y no deshidratarse mientras realizamos actividades o estamos en casa.

En la ciudad hasta el jueves se informó que las temperaturas rondaran las mínimas entre 20 y 23 grados y las máximas llegarán a 33 y 35 grados centígrados. Y se advirtió que el próximo jueves será el más caluroso de la semana con temperaturas máximas de 35.

Por esta razón, diario Hoy consultó con una especialista en nutrición, la doctora Karina Carducci, quien comentó qué debemos hacer para hacerle frente al calor.

“En tiempos de temperaturas elevadas lo que se aconseja es ingerir más cantidad de líquido que lo que normalmente solemos tomar, y no deben ser gaseosas, ni infusiones. Lo conveniente es el agua, puede ser con limón o con pomelo o jugo de frutas, pero lo más natural posible para no mezclar edulcorantes o gas. Se debe ingerir sorbos pequeños durante todo el día sobre todo si se hace actividad física. Un consejo también es disminuir el consumo de alcohol. En los niños y ancianos se debe constatar el estado de hidratación porque son las personas más vulnerables, las que más fácil se deshidratan y no registran síntomas. Si una persona se va algún lado es recomendable llevar botellas encima y nunca tomar tragos largos, en general pequeñas dosis y seguidas”, explicó la especialista.

Además, sobre el estado de deshidratación dijo: “Aunque sea leve es un hecho complicado que requiere en algunos casos internación sobre todo por la edad, y a diferencia de lo que cree la gente es muy fácil deshidratarse. Porque cuando baja un poco la cantidad de líquido que normalmente el cuerpo maneja, empiezan a aparecer, o no, de acuerdo a la edad; si son ansíanos o niños no aparecen. En media edad aparecen los síntomas como desmayos, y el síntoma más importante de las mucosas secas y la fatiga”.

Se recuerda en esta época de toma de sol evitar la franja horaria de 11 a 16 donde es más intenso, y colocarse protector solar. Y también para los más pequeños que concurren a establecimientos educativos como “las colonias de vacaciones donde pasan muchas horas en la pileta. El hecho de que están sumergidos en el agua o están jugando hacen creer que no deberían tomar agua y es todo lo contrario. A tener en cuenta estas personas que no tienen registro de sed”, concluyó la nutricionista.