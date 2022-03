Piden ayuda para pagar el tratamiento de una nena

Un hombre pide ayuda urgente para su pequeña hija que está luchando contra un cáncer de estómago. Según destacó el individuo, se quedó sin trabajo y no puede afrontar los costos para culminar el tratamiento de Nicole, quien fue trasplantada hace un mes.

"Hola mi nombre es Pablo Cuello, hace 8 meses venimos luchando con mi hija que tiene un tumor en el estomago el cual operaron. En la cirugía, no le pudieron sacar todo y le quedó un resto de tipo maligno. Hace 30 días la trasplantaron y ahora estamos esperando que responda para poder continuar con radioterapia y matar el resto maligno", destacó su papá, Pablo.

Y agregó: "Lamentablemente me acabo de quedar sin trabajo y no puedo afrontar mas los costos de traslados, controles, y deudas que se me fueron juntando. Estoy realmente desesperado necesito la ayuda de ustedes para terminar con el tratamiento de mi hija. ¡Toda ayuda suma!".

Para ayudar a la pequeña Nicole, se puede depositar dinero con los siguientes datos:

CBU: 1430001713027598360015

Alias: pablo.22.cuello