Piden donaciones para la escuela de San Carlos que fue incendiada

Toda la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica Juan XXIII de San Carlos todavía sigue conmocionada y sorprendida por el incendio que se produjo en las instalaciones del colegio, cuya investigación según informaron, recién comienza.

En medio del malestar que generó el suceso, la directora de la institución, Silvia Romeroe, indicó que los estudiantes no podrán comenzar el ciclo lectivo en la institución y opinó sobre las diversas versiones surgidas respecto del fuego que arrasó con el edificio.

En este sentido, la docente sostuvo que no puede afirmar que fue intencional, pero “acá las cosas suceden habitualmente”. Y agregó: “Es normal que nos rompan las cosas, nos maten a los animales”.

La escuela se encuentra en 155 entre 46 y 49 de San Carlos y, según se reportó, las llamas se limitaron primero al techo paja de un aula independiente del resto del colegio. Los ataques, sin embargo, manifestó que no son nuevos: “Nos rompieron los baños hace poco y nos quedamos sin ninguno como para poder dar clases. No tenemos seguridad, solo tenemos un sereno que vive dentro del predio, pero no lo podemos usar de escudo”.

Respecto al fuego, se estableció que las llamas arrancaron pasada la medianoche sobre pastizales y árboles que rodean el predio, producto del viento algunas brazas volaron y llegaron al techo de la citada estructura generando daños solo en una parte del aula taller. No obstante, no hay certezas respecto a cómo es que esos pastizales comenzaron a arder.

“Nos quemaron el taller más grande. Se guardan las herramientas y gran parte del mobiliario durante el receso, acá no vamos a poder empezar las clases”, estableció Romeroe, al tiempo que pidió colaboración de los vecinos y vecinas para intentar recuperar lo dañado.

Por ello, informó que quienes quieran hacer su aporte podrán comunicarse a los teléfonos (0221) 424-3714 o (0221) 420-2422. “La basura de otros, sirve para nosotros”, indicó la directora.

El fuego se desató además en medio del pronto inicio del ciclo lectivo, previsto para el próximo 1° de marzo. Son alrededor de 180 alumnos los que iban a arrancar las clases en el lugar la próxima semana y no podrán hacerlo.