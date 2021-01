En un nuevo reclamo del sector de la salud, piden la reincorporación de 25 trabajadores del hospital de Romero.

Habla Yanina, referente de los trabajadores. “En el día de ayer, a las 12 del mediodía nos atendió la autoridad del hospital, la directora Karina Torres junto a sus ejecutivos, y nos trasmite que la gestión decidió que este personal no puede continuar en el hospital, sí en el plan de vacunación”.

“La directora ejecutiva decide todos los recursos de acá del hospital, si no hay una decisión ejecutiva no se nombra personal, no se tiene recursos de ningún tipo, desde el humano hasta el edilicio”, agregó la entrevistada.

De las 25 personas becarias, 20 son enfermeros, 12 de los cuales están en Unidades de Terapia Intensiva, 8 en los sectores de COVID; 3 personal de higiene; y 2 cocineros.