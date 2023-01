Playas céntricas marplatenses, invadidas por algas y ovicápsulas

Las playas del centro de la localidad balnearia de Mar del Plata, uno de los habituales centros turísticos del verano, se vieron durante la jornada pasada invadidas por algas y huevos transparentes “ovicápsulas”, brindando una imagen atípica de la costa atlántica en plena temporada estival.

De acuerdo a lo precisado por especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), a mediados del pasado diciembre tuvo lugar el mismo fenómeno aunque en menor magnitud. Asimismo, también detallaron que el fenómeno se denomina “arribazones”, que suele darse con las corrientes marinas (sudestadas) que acumulan algas y otros elementos de la vida marina, que los arrastran hasta la costa.

Es válido resaltar que en esas cápsulas pueden desarrollarse hasta 30 embriones de volutas o caracoles que, alcanzado el período correspondiente, rompen la protección y se incorporan al medio marino.

En esta ocasión, los huevos corresponden a una especie de caracol que se puede encontrar en las costas a lo largo de estos fenómenos a los que se denomina volutas negras o volutas brasilianas, más precisamente pachycymbiola brasiliana que es la denominación con la que se conoce a un caracol muy común que habita en la costa bonaerense y uruguaya en la franja submareal y en profundidades de hasta 20 metros, según le precisó a la agencia de noticias Télam el investigador del Conicet, Federico Isla.

A su vez, el especialista afirmó que los “arribazones” no representan ningún riesgo para las personas que concurren a la playa. No obstante, si es que el mar no los arrastra aguas adentro cuando tienen lugar las crecientes, su permanencia puede ocasionar feos olores derivados de su proceso natural de descomposición.

Asimismo, Isla recordó que en marzo del año 2019 se desarrolló un fenómeno similar sobre las playas del centro marplatense, aunque en esa oportunidad se trató de otro tipo de alga.