Por qué en el país hoy se celebra el Día del Animal

La idea de la primera celebración se gestó en 1907. En aquel entonces, Ignacio Lucas Albarracín comenzó a gestionar la fecha junto al doctor Ponciano Vivanco, presidente del Consejo Nacional de Educación. La propuesta de ambos se aprobó y se organizó para el 29 de abril de 1908, aunque tuvo que suspenderse por lluvia y se terminó festejando el 2 de mayo.

La otra historia

La otra versión que se cuenta sobre el Día del Animal es que se conmemora el 29 de abril en honor al fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín, quien fue uno de los fundadores de la Sociedad Protectora de Animales en nuestro país. Ese día, además de ser un homenaje al fallecimiento de Albarracín, es un recuerdo de que con su ayuda la Argentina fue el primer país en promulgar una ley que protege a los animales de tratos abusivos o explotación por parte de sus dueños.

En 1879, el doctor Ignacio Lucas de Albarracín fue el secretario de la Sociedad Argentina Protectora de Animales y, más tarde en 1885, llegó a ser presidente de dicha sociedad, en la que luchó para que se prohibieran las riñas de gallos, corridas de toros y tiros a la paloma.

Su gestión loable y protectora de animales le ganó afectos entre la población, logrando que el 25 de julio de 1891, se promulgase la famosa Ley Sarmiento, que no es otra que la Ley Nacional de Protección de Animales n° 2786.

“Nuestros mejores amigos son más que los perros y los gatos”

En concordancia con esta fecha, diario Hoy se acercó a charlar con una proteccionista y defensora de los derechos del animal, Paloma Pallero. “El Día del Animal no es solo el 29 de abril, al igual que nuestros mejores amigos animales no son solo perros y gatos”, expresó la profesional con una clara postura proteccionista. “Yo soy vegetariana hace 10 años y vegana hace cinco. Considero que para llevar adelante la lucha y la vida que llevo yo, no se puede apoyar, desde ningún lugar, ningún tipo de explotación animal, ya sea para comer, vestir o simplemente tenerlos por tenerlos sin los cuidados mínimos. La sociedad tiene que entender que los animales caseros no son un juguete de un tiempo, algunos viven 20 años y necesitan de su dueño todos los días”, cerró Paloma.

Por su parte, la veterinaria Silvana Brizuela dijo que “se ha mejorado mucho la calidad de vida de las mascotas, con buena alimentación, visitas regulares al veterinario y, sobre todo, haciéndolos parte de la familia”, afirmó, pero enseguida aclaró: “El tema es que no es así en todo el territorio argentino, mucho menos en el mundo”. “Hay lugares, sobre todo los países más pobres, donde los animales son tratados con una crueldad jamás vista”, indicó.

El propósito central de la celebración es valorar la importancia de todas las especies de animales que conviven en nuestro mundo. Además, es una forma de visibilizar los tratos crueles que sufren algunas especies por

parte de empresas, corporaciones y grupos humanos, que someten a ciertos animales a trabajos esclavizantes o a experimentos de laboratorios.