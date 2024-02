Precios, sabor y calor: así se vivió la Fiesta del Tomate platense

La ola de calor que azotó a la ciudad con más de 36°C no detuvo el tradicional festejo de la Fiesta del Tomate Platese, que en su 19a edición convocó a cientos de vecinos que se acercaron para disfrutar de una jornada más que especial.

Diario Hoy visitó el predio de la Estación Experimental de Gorina, donde no solo se dispusieron puestos de venta de tomate cosechado en la región, sino también de sus derivados como dulces, salsas y cervezas, entre otros. Asimismo, hubo stands de venta de verduras y productos elaborados por Pequeñas Unidades Productoras de Alimentos Artesanales bonaerenses (Pupas).

“Esta es la primera vez que venimos; siempre nos llamó la atención, pero es porque nos gusta muchísimo el tomate, lo usamos en todas las comidas, es algo de todos los días en casa”, señalaron Stella Maris y Francisco, un matrimonio que llegó con canasta y reposera para pasar la tarde en el lugar.

Uno de los productores presentes, Rubén, explicó: “Hace dos años que participo, pero hace 45 años que trabajo con el tomate. Este tomate es otra cosa, es especial; el de invierno es una piedra, esperamos lo que se cosecha ahora. Es un trabajo familiar, donde además trabajamos con el alcaucil”.

Además de shows musicales y venta de comida, hubo tiempo para la presentación de una batucada y stands con la participación de jóvenes participantes de proyectos de extensión de la Universidad que trabajan a diario con las y los productores de la región.

Es el caso de Moro y Nato, estudiantes de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas, que llevan adelante el proyecto de Banco de Semillas que trabaja con productores de la región. “Almacenamos las semillas para asegurarles la buena conservación de las mismas a lo largo del tiempo. Ahora trabajamos haciendo almacenamiento in vitro; es un cultivo en esterilidad, lo que asegura que la planta no tenga enfermedades”, explicaron los profesionales.

“Es el primer Banco activo en cercanía, esto es que entran y salen semillas constantemente; entonces cuando el productor lo necesita, nos lo pide”, agregaron.

Por su parte, Viole, una joven estudiante de Agronomía, llegó a la Fiesta para “ver cómo trabajan los productores, ver cómo se manejan en esta situación tan compleja del país y de paso ver qué otros productos hay”. A su lado estaba Bianca, quien manifestó la importancia de estos espacios “porque está muy bueno, no sabía con qué me iba a encontrar, pero seguro me lleve plantines y bolsones de verdura, que están muy baratos”.

La jornada comenzó desde temprano con recorridas por la sala de agregado de valor y de ensayos, para luego pasar a clases magistrales de cocina, charla sobre huertas, juegos, nuevas recorridas por la tarde y shows de cierre.