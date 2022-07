Presentan una plataforma que busca monitorear el acceso al derecho al aborto

El Centro de Estudios de Estado y Sociedad, en alianza con Ibis Reproductive Health y en colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina, presentó un sitio web destinado a monitorear las políticas públicas de acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el territorio nacional para así poder realizar un seguimiento de su implementación. “El objetivo que perseguimos al difundir información sistemática sobre la IVE es contribuir a la toma de decisiones, que consideren el mapa de aplicación de este derecho en todo el país e identifiquen en qué zonas hacen falta acciones específicas”, explicó Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

En la página del proyecto, bautizado Mirar, se pueden encontrar datos provenientes de fuentes públicas, pedidos de acceso a la información e informes de organizaciones de la sociedad civil relativos a la implementación de la política pública sobre aborto. A su vez, también hay un análisis de los datos disponibles a nivel nacional y por jurisdicciones con la intención de “aportar un insumo fundamental en la toma de decisiones de organismos públicos, en la incidencia de la sociedad civil y en la agenda de los medios”.

Según detallaron, “la información es un insumo fundamental para el acceso a derechos en materia de aborto”. De esta manera, es por esta razón que se generan encuentros en diferentes provincias del país con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Sobre estas reuniones, remarcaron que “persiguen el objetivo de fortalecer la agenda pública, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo a nivel local, así como promover estrategias de incidencia”.

El pasado 24 de junio en Estados Unidos tuvo lugar un hecho que causó gran revuelo no solo dentro del propio país sino también a nivel internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia “Roe vs. Wade” del año 1973, que durante casi 50 años garantizó el derecho de las mujeres al aborto, dejando así en manos de cada Estado la potestad de autorizarlo o no. Este suceso tomó relevancia a nivel local y distintas organizaciones remarcaron la necesidad de mantener el trabajo realizado. “Lo ocurrido en Estados Unidos, la reversión de Roe vs. Wade, nos recuerda la importancia de hacer seguimiento y seguir trabajando para generar un cambio social sensible y respetuoso a las decisiones reproductivas y no reproductivas de las personas”, expresó la integrante del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Agustina Ramón Michel. Por su parte, otra de las investigadoras a cargo, Silvina Ramos, sostuvo: “La misión del proyecto Mirar es monitorear la implementación de la Ley y la política de aborto en la Argentina, mejorar el acceso y la calidad de los servicios de aborto tras su legalización y contribuir con evidencia e información a los procesos de ampliación de derechos, y compartir nuestra experiencia a la región”.