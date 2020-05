“Primero está la salud pero tenemos que generar un camino para volver a producir”

Comerciante de barrio y político por convicción. Así se puede describir al reconocido estilista Pablo Swar quien hace más de diez años decidió incursionar en la política de Berisso, formando el partido vecinalista Vamos y luego cerrando final con el PRO.

Ayer, tras una nueva sesión del Concejo Deliberante de la vecina ciudad, el Concejal visitó la redacción del diario Hoy y aportó su experiencia como comerciante que hace más de cincuenta días que no puede abrir su negocio.

“Trabajo con mi señora y un empleado, pero entiendo la situación. Es muy triste ver la Avenida Montevideo de Berisso en la situación en la que está”, comentó Swar.

—¿La gente en Berisso pide alimentos o trabajo?

—Yo creo que hay una situación que se ha ampliado que es la de asistencia de alimentación y el trabajo. Hay gente que está encerrada más de cuarenta y cinco días y ese único ingreso que tenía que podía generar por sus propios medios. Es una situación difícil, más que nada el intendente con una situación con el tema de la deuda.

—¿Qué es lo que más está necesitando Berisso?

—Como político, como militante político de hace muchos años donde notás que está el principal déficit a resolver en Berisso, la parte económica, la social. Desde dónde pueden trabajar ustedes desde el Bloque para poder ayudar en esto.



—¿Sos dueño de una peluquería y comerciante hace muchos años, ¿cómo ves la situación de los comercios minoristas?

—Es triste, yo soy comerciante. Tengo la peluquería de años en Berisso. Obviamente está cerrada. Pero la realidad es que el comerciante está en una situación económica difícil. Cuando le tocó pasar por esto, algunos quebraron, algunos cerraron. Ayer vi que mi rubro se manifestó. Hay una situación que hay que contemplarla. Uno entiende que primero está la salud, pero tenemos que tomar medidas y generar un camino para volver a reincorporar la actividad.

—¿Vas a ser el intendente de Berisso en 2023?

—Tengo la experiencia de todos los sectores: de la parte comercial y de la parte funcional a la gestión, desde el trabajo social. Tengo todas las miradas. De alguna manera uno se prepara para ir pudiendo funcionar en esos lugares. Y esto te da apertura, te da la habilidad de poder ponerte de comerciante y poder entender qué está pasando. Desde el lugar de una familia que no tiene una bolsa de mercadería porque no puede salir a trabajar. Entones te da la apertura para poder interpretar que es lo más difícil.

—¿Llegó la asistencia a Berisso?

—Si hay asistencia. La hicimos personal con el bloque de Juntos por el Cambio. Repartimos 160 bolsas. Fueron cinco o seis días. Después volvimos a hacer otra compra que fueron otros días. Pero una necesidad desde los comedores hasta las familias trabajadoras. Me parece que hay una demanda muy grande que el Estado no llega. Y creo que ahí hicimos un trabajo importante. Estuvimos muy presentes. Ese es el camino.

Uno para entender lo que va pasando tiene que tratar de ponerse en ese lugar. Y yo me pongo en el lugar de comerciante porque me toca a mí, lo vivo. El comerciante es el que genera el sustento del país. Porque es el tipo que no se quiere atrasar con los impuestos, que quiere estar al día. Que quiere cumplir las reglas, que quiere tener todo en orden.