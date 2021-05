Producen robots y tractores inteligentes para la agricultura

El gobierno de Misiones lanzó la primera fábrica de movilidad sustentable y robótica avanzada, Hamelbot, que producirá robots y tractores inteligentes para la agricultura. Además, diseñará un automóvil 100 por ciento eléctrico urbano biplaza.



“Uno de los objetivos cuando asumí en diciembre de 2019 fue de-sarrollar ciencia aplicada y tecnología en la provincia, aprovechando que desde hace más de 15 años estamos trabajando mucho en innovación educativa, nuevos modelos de aprendizaje y formando a chicos en lo que es capacidades para la economía del conocimiento”, le dijo a diario Hoy Miguel Sedoff, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones.



Asimismo, sostuvo que finalizaron de producir “unos sensores de CO2 con tecnología IOT que no existe en el mercado y también productos de simulaciones 3D. Todo eso llevó también a que estemos trabajando en tecnología de vanguardia y este año inauguramos Hamelbot, una fábrica de vehículos eléctricos, sustentables y desarrollo de inteligencia artificial. Trabajamos para producir tecnología de vanguardia con recursos humanos”.



Sobre los tres productos básicos de Hamelbot, dos son alternativas para el campo. Uno es el robot Huampa Serie I, diseñado para la agricultura familiar, que posee cámara de localización, realiza análisis de suelo y está dirigido a la producción intensiva en unidades productivas de pequeña y mediana escala.



La otra novedad es el tractor eléctrico y autónomo Huampa Serie II, para la agricultura de precisión, que contribuirá a disminuir la compactación del suelo en el tránsito agrícola.



El tercer producto es urbano, el vehículo eléctrico C-R2 con tablero de comando que incorpora inteligencia artificial y sensores que permiten al usuario conocer variables de su entorno. Tiene una autonomía de 150 kilómetros, baterías de litio con carga solar que en 7 minutos cargan por completo, o en la red eléctrica, en dos horas.



“Estamos empezando la producción, tenemos ya los prototipos. En 90 días empezamos la producción comercial. Tenemos pedidos bastantes, tanto del Ministerio de Agricultura de la provincia, de la Nación, el INTA y algunas empresas agropecuarias. Son productos muy innovadores con un costo bastante menor. Apostamos a una sustitución de importaciones”, precisó el profesional.



En relación al trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Misiones, Sedoff señaló que se encuentran “en un acuerdo de colaboración con algunas pasantías con sus estudiantes. Tenemos una Facultad de Ingeniería acá en Oberá y de ahí los egresados pueden venir a trabajar con nosotros junto con las escuelas industriales. Nos sirve como búsqueda de talentos de personas que puedan colaborar en esta idea colectiva de apostar a la economía del conocimiento, y con eso de-sarrollar productos que nos sirvan no solamente para enriquecer la matriz productiva sino también para que los chicos no se tengan que ir y fomentar el arraigo”.