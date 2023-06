¿Qué porcentaje de empleados hombres desconoce la existencia de la licencia por paternidad?

De acuerdo a una encuesta llevada adelante por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, dos de cada 10 empleados varones en relación de dependencia en el ámbito bonaerense, tanto en el sector público como en el privado, no saben si existe o no licencia por paternidad en su actual trabajo.

En este sentido, la encuesta Los cuidados en el ámbito laboral, que se dirigió a aquellos hombres de 18 años o más, ocupados, en relación de dependencia y residentes en el territorio bonaerense, se realizó, entre junio y agosto del año pasado, de manera online y por medio de las 57 delegaciones de la Defensoría en la Provincia.

Al respecto, el 20,7 por ciento de los trabajadores encuestados no saben si existe el reintegro por guardería en su lugar de trabajo o no, y dos de cada 10 empleados desconocen si cuentan con el derecho a la licencia para cuidados por enfermedad de persona a cargo, familiar y/o conviviente o no.

La encuesta arrojó, entre los datos más relevantes, aquellos que refieren al grado de conocimiento acerca de las características de las licencias y su utilización: tres de cada 10 trabajadores desconocen la extensión de la licencia por paternidad y dos de cada una decena de los encuestados padres indica que no se tomó la licencia por paternidad aun correspondiéndole.

Asimismo, otro de los apartados hace mención a los comentarios despectivos que han sufrido las personas de género masculino que hicieron uso de las licencias y, en este sentido, se resalta que el 21,8% de los trabajadores recibió cuestionamientos en primera persona.

Por su lado, Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo bonaerense, área que estuvo a cargo de la encuesta, manifestó que “en la construcción de un sistema de cuidados, la política de licencias es clave para alcanzar la corresponsabilidad entre los géneros. No todos los espacios de trabajo tienen el mismo piso de derechos y es fundamental, en primera medida, que cada trabajador conozca cuáles son para poder ejercerlos”.