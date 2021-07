¿Qué son los milenarios Registros Akáshicos?

Los Registros Akáshicos conforman la memoria universal del alma, representan toda la multidimensionalidad donde se “archivan” las experiencias de la misma, incluyendo aquellas de las vidas pasadas, la presente y las potenciales futuras.

Los especialistas que leen Registros Aká-shicos aseguran que este sistema energético contiene todas las potencialidades que el alma posee para su evolución en esta vida, la verdadera razón de ser de cada persona, el real sentido de la existencia.

Silvana Irene Mucelli, especialista en lectura de Registros Akáshicos que trabaja hace años en el tema, nos cuenta un poco cómo es una sesión: “Lo que hacemos a través de una lectura es entrar en los archivos del alma. Vamos viendo cómo está nuestra conexión con nosotros mismos, qué nos puede estar faltando liberar, soltar o conocer. Hacemos una pequeña meditación al principio y un trabajo con aceites esenciales que también nos van guiando”.

“No hay una forma específica y particular de trabajar con registros, se puede hacer a distancia, diferido. La persona viene, se dice una oración que es sagrada y nos conecta y se empieza a hablar”, afirma.

Como estas sesiones son guiadas por especialistas como Mucelli, para quien desconoce del tema es necesario aclarar que no se necesita ninguna preparación previa o experiencia anterior para la sesión. “Sí es conveniente estar abierto a recibir nueva información y sí se recomienda luego tener cierto espacio de tranquilidad porque se mueve mucha energía en distintos planos”, aclara Silvana Mucelli.

Sobre si es necesario tener este tipo de experiencia, Silvana nos dice: “Si vamos a que los Registros Akáshicos son la biblioteca del cosmos, del universo y de todo, me parece fundamental la conexión con otro tipo de lenguaje y de idiomas, es decir, todo lo sutil, lo energético, lo que no se ve con el plano tangible, me parece necesario no solo los registros, sino cualquier terapia que a la persona la conecte con su parte espiritual. Así como es necesario que una persona conecte con su cuerpo para una alimentación saludable, para esto es lo mismo pero a nivel espiritual”,

“Me parece una experiencia amorosa, sanadora y en la que se resuelven muchos estados de juicios, porque para eliminar sucesos terrenales a veces hay que eliminar los juicios”, concluye Mucelli.