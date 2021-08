Reclaman mejoras en el servicio de Edenor y Edesur

Este martes por la mañana el Frente Popular Darío Santillán Marchó desde el Obelisco al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) para exigir más control sobre las empresas eléctricas.

Según explicaron a RED 92 y Diario Hoy, la idea fue alcanzar a las autoridades tres planteos. Por un lado, la situación de las tarifas: "Hay un esquema regresivo tarifario que castiga a la producción y a las instituciones barriales que deben cerrar porque no pueden pagar las tarifas", señaló Pablo Barbosa, integrante del frente.

"Por otro lado, planteamos el tema de la infraestructura. Estas empresas no cumplen con los contratos de concesión, no invierten, no amplían el servicio, muchas personas caen en la informalidad y en la clandestinidad, y eso conlleva riesgos para las familias", soslayó. Además, agregó que "se incendian las casillas por sobrecargas en la tensión y se pierden vidas".

Por último, Barbosa planteó la apertura del debate sobre las ganancias de las empresas: "En pandemia multiplicaron sus ganancias y en gran parte por los subsidios, queremos saber que hacen con ellos y abrir la discusión de cómo utilizarlos a la sociedad".