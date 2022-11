Reconocimiento a lucha ininterrumpida de las Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad

Con la presencia de Estela de Carlotto, el Concejo Deliberante de La Plata, rindió homenaje en reconocimiento a los 45 años de lucha ininterrumpida de las Abuelas de Plaza de Mayo. En el marco de la sesión, los ediles brindaron un reconocimiento a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo y a su lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, así como también por la defensa de la Democracia.

En ese contexto, la referente expresó que “este homenaje es una sumatoria para aquellos que estamos abocados a que este país, nuestro país, para que tenga la democracia que se merece; 45 años efectivamente de lucha y sí, soy de las primeras, de acá, de La Plata, junto a otras que aquí también se estaban reuniendo para realizar la tarea de encontrar a nuestros hijos, hijas, nietos, embarazadas, todos aquellos robados que había caído durante el proceso militar”.

Y agregó: “Sigo siendo una maestra porque creo que lo mejor que se puede hacer es hablar con amor, al país, al mundo, hemos recorrido el mundo, en ese entonces, buscando ayuda sabiendo que acá, al bajar del avión, nos podían secuestrar. No somos mujeres poderosas, somos madres, eso nos hizo fuertes”.

Para finalizar indicó que todavía falta encontrar al resto de los 30.000 compañeros, de hijos y unos 300 nietos aún desaparecidos. “Yo no me voy a sentar, voy a caminar con el bastón hasta que me de la vida”, cerró.