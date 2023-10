Registran 1.300 crías muertas de elefantes marinos

Finalmente, después de realizar el monitoreo exhaustivo de los mamíferos marinos muertos por gripe aviar que fueron hallados en las playas costeras de Chubut, el director de Flora y Fauna Silvestre de la provincia, Fernando Bersano, confirmó que “en las costas de la provincia se contabilizaron más de 1.300 crías de elefantes marinos que murieron producto de la gripe”. Y agregó: “Sin dudas, se trata del mayor número de muertes desde que se llevan registros”. Los elefantes marinos adultos son los mayores ejemplares de pinnípedos que existen en la actualidad y, probablemente, también los mayores que han existido en la historia del planeta Tierra.

Los datos sobre las muertes de ejemplares de crías y elefantes jóvenes sorprendieron a los investigadores porque, en principio, los efectos de la gripe aviar se hicieron sentir especialmente en la población de lobos marinos de uno y de dos pelos, que tienen un número de ejemplares mayor y en la que se reportaron más de 250 decesos. Además, la mortandad causada por la gripe aviar también se manifiesta en poblaciones de aves costeras y playeras, gaviotines, cormoranes y pingüinos, pero en un número inferior al que se temió en un principio.

El funcionario provincial recordó en una entrevista de prensa que ya se conocían los resultados preliminares de este brote epidémico debido a que durante los relevamientos se venían observando numerosos cadáveres. “Pero ahora podemos dar el número al que llegamos con el monitoreo y revisamos todas las estadísticas sobre estas poblaciones que se asientan alrededor de la zona de Península Valdés”, dijo. “No tenemos forma de asegurar que esta mortandad ponga en riesgo a la especie, pero seguramente el hecho de que sean mayormente cachorros, que en las próximas temporadas tendrían que estar disponibles para integrar los harenes de reproducción, sin duda afectará el ciclo reproductivo de las colonias”.

El carácter zoonótico de la enfermedad, aun de baja incidencia, requiere que se tomen las medidas preventivas necesarias para no exponerse y evitar su diseminación, teniendo en cuenta que esto ocurre a partir de secreciones y excreciones de los animales afectados, por lo cual las mascotas y las personas son la principal forma de dispersión. Por esa razón, el funcionario aprovechó también para solicitar a la población que “no se aproxime cuando ve a un animal en la costa, es peligroso para la persona y para el animal. Apelamos a la conciencia de turistas y pobladores porque no se puede estar ni multando ni persiguiendo, pero sí informando que eso no corresponde”.

Luego, Bersano enumeró las precauciones de salud pública para evitar posibles contagios: “En caso de observar algún ejemplar afectado en la costa, no hay que acercarse, manteniendo una distancia mínima de 15 metros”. Además, recomendó no concurrir a las playas con mascotas. En el caso de ingresar a zonas autorizadas para ellas, siempre deberá hacerse con su correspondiente correa para impedir la aproximación del animal a los ejemplares de elefantes o lobos enfermos por la gripe.