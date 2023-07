Renuncia un funcionario de Entre Ríos tras una investigación por acoso

El contador Fernando Caviglia dejó su cargo como secretario de Industria y Comercio Exterior de la provincia de Entre Ríos luego de haber sido denunciado penalmente por acoso.

Una mujer de 29 años radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta de Paraná por un hecho que habría ocurrido este martes en horas de la siesta. La joven expuso que pidió un móvil de Uber para que la trasladara hasta su domicilio, pero apareció el vehículo de Caviglia y se desató un confuso episodio.

En la zona de Tacuarí y Suipacha abordó la denunciante el automóvil de Uber. Posteriormente, en pleno viaje advirtió que el rodado se dirigía en otra dirección y, cuando le hizo notar la situación al conductor, quien se presentó como "Fernando", este le propuso que podrían “pasar un buen momento” en su departamento.

Inmediatamente la mujer reaccionó y contó lo que sucedía a sus familiares, a la vez que grababa el recorrido que realizaba el supuesto chófer de Uber. En el video, entregado después a la Policía, se escucha a la joven expresarle a Caviglia: “Eso no se hace señor, le pedí una dirección y me trajo al Parque. ¿Usted está loco?. Quería ir a mi casa no a su departamento”.

Caviglia manifestó ante las autoridades policiales que se encontraba circulando en el lugar antes mencionado cuando se detuvo. La joven se acercó, subió al rodado y le dijo “vamos”. Entonces él comenzó a circular, se dirigió hacia la zona de Parque Urquiza. En ese momento, la chica le advirtió que no era el destino al que ella pretendía ir. El hombre le aseguró que nunca le había dicho a donde quería dirigirse y que él no se dedicaba al traslado de personas. Según la exposición policial que realizó el ahora exfuncionario, la mujer tuvo una reacción violenta, lo insultó y comunicó a su familia lo que estaba ocurriendo.

En la exposición, Caviglia precisó que la joven le hizo escuchar un mensaje de audio donde el novio de ella le decía que la tenía que dejar sana y salva o lo iba a matar. En medio de la difícil situación, el hombre declaró que siempre quiso mantener la calma y la mujer lo amenazó y chantajeó: “Yo a esto te lo voy a cobrar, ¿qué tenes para darme?. Puede ser plata o una motito”, le habría dicho a la vez que le solicitaba su número de celular para contactarlo.

Todo ocurrió en el transcurso del viaje, mientras el hombre conducía. Al llegar a calle Rondeu y Zapata, el destino inicial que quería la joven, había un vehículo de la Policía y también estaba el padre de ella. Allí se bajaron ambos y dieron la versión de los hechos.

Una vez conocida la denuncia, la situación de Caviglia en el Poder Ejecutivo se vio ante una encrucijada: renunciaba o lo renunciaban. Fue así que el funcionario decidió ponerle fin a ese cargo en el que fue designado a finales del 2019.