Sanciones, multas y quejas para Edelap

Mientras la empresa Edelap anuncia con bombos y platillos inversiones y mantenimiento de las redes eléctricas, los vecinos de La Plata manifiestan su disconformidad respecto al servicio que reciben.

Por este motivo, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) comunicó que sancionó a la compañía por la mala calidad del suministro y le abrió un nuevo sumario administrativo. Esto fue hecho a través del Boletín Oficial bonaerense esta semana.

Ahora, Edelap, que no atendió debidamente a los reclamos de Juan Fotia, Alberto Foi y Julio Guiñazú, deberá abonar más de 360.000 pesos al Oceba. Además, la empresa recibirá sanciones por no informar, debidamente, al Organismo de Control.

Federico vive en el barrio Las Quintas, es árbitro y el martes se quedó sin entrenar, a raíz de un apagón. Sin embargo, para él, ese hecho fue menor. “En la última semana, se me cortó la luz de dos a tres veces por día, entre dos y tres horas. El último, el del lunes, fue insoportable. Tengo una nena de dos años y no pude ni bañarla, ni calefaccionar, porque acá todo es eléctrico”.

Según indicó el vecino de 141 y 529, cada vez son más frecuentes y extensas las interrupciones del servicio que brinda Edelap. “Me da miedo que con estos golpes se quemen las cosas. Aparte, estoy muy enojado, porque en mayo pagamos 1600 pesos, y este mes, con el mismo consumo, tuve que pagar 2100”, indicó Federico.

Desde Oceba explican: “El rol estatal en materia de servicio público de electricidad es de importancia gravitante, teniendo en cuenta que el acceso al mismo está considerado como un bien humano básico”.

Pedro es de Tolosa, reside en calle 527, casi 6. Ante la falta de respuesta de Edelap, decidió comprar un voltímetro y comprobó que, diariamente, la tensión en su casa desciende a 175 voltios, cuando debería ser de 220.

“Durante el día, hay baja tensión, pero llegan las siete de la tarde y no me anda ningún equipo. Tengo que desenchufar la heladera, la computadora y otros electrodomésticos. Y las luces, parecen velas. Pongo la calefacción y me pone error. La cocina es eléctrica y tampoco puedo usarla. Aparte, si se quema algo, a quién le voy a reclamar”, se lamentó Pedro ante la desidia y el abandono de la compañía encargada de suministrar energía eléctrica a la ciudad de La Plata.