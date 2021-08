Se agudiza el conflicto por el estado de la Escuela Media 1

Ubicada en la esquina de 9 y 38, la E.E.M.1 Manuel Belgrano abarca dos alas con aulas en dos pisos; además de tener en planta baja oficinas, un laboratorio y, en el subsuelo, un gimnasio, vestuarios, cocheras subterráneas y el buffet.

A comienzos de los 90, esta escuela, junto la E.E.M. 14, de 4 y 35, fueron consideras de las más modernas por tener laboratorios propios y gimnasios subterráneos, copiando el modelo arquitectónico de muchas escuelas de Estados Unidos. Pero el Belgrano contaba con la particularidad de tener ascensor propio para dirigirse desde el subsuelo hasta el segundo piso, lo que resultaba toda una novedad para una escuela de la época.

El 3 de abril del 2013, el gimnasio subterráneo quedó prácticamente destruido porque durante varios días estuvo tapado por el agua, al igual que el buffet.

Desde el año pasado, cuando se iniciaron las restricciones por la pandemia, la falta de agua por el estado de las cañerías y por la incapacidad de la empresa ABSA para atender los reclamos en Barrio Norte dejaron a la escuela en estado de emergencia.

Desde que este año se habilitó el regreso de las clases presenciales, la escuela no pudo abrir sus puertas por falta de agua y por el calamitoso estado de los baños. Esta situación derivó en que, esta semana, los padres realizaron un abrazo simbólico. Sin embargo hasta ayer, la comunidad educativa no había tenido respuestas para definir otro lugar en donde los chicos puedan empezar a cursar. Más aún, la pérdida de agua en la esquina de 9 y 38 se agigantó y hasta el momento la cuadrilla de ABSA no se acercó a evaluar el cuadro de situación.