Se incrementa la preocupación por la falta de asistencia de alimentos en La Plata

En los últimos días, con la vigencia de las restricciones de fase 1 establecidas en el Decreto Nacional de Urgencia firmado por el Presidente de la Nación, se incrementó la demanda de alimentos en distintos sectores de la ciudad.



La semana arrancó con ollas populares y locros solidarios que se extendieron durante el fin de semana largo patriótico del lunes y martes, pero también hubo diferentes expresiones y acontecimientos con la premisa de brindar ayuda a los trabajadores de distintos sectores como los taxistas y remiseros.



En tal sentido, en la sede de la Asociación de Conductores de Taxis de La Plata, ubicada en 117 entre 37 y 38, el grupo de trabajadores encabezados por Gabriel Salomone repartió bolsones de alimentos durante la tarde del jueves, provocando una importante convocatoria de personas que se acercaron a buscar comida que tanto cuesta comprar.



En contacto con diario Hoy, Salomone reconoció que se colmó la expectativa generada en la convocatoria por el reparto de la comida que fue donada por autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Provincia que encabeza “el Cuervo” Larreta.



“La enorme cola de personas que vimos sobre la vereda esperando para recibir una bolsa de alimentos es el fiel reflejo de la mañana que hay en la calle”, se sorprendió Salomone, quien no escondió su preocupación por no saber si iba a poder asistir a más de doscientos taxistas que se acercaron al lugar y formaron una larga cola que doblaba por calle 38, y se extendía hasta 38 entre 117 y 118.



Mientras esto ocurría en las últimas horas, se elevaron voces críticas hacia la gestión municipal de Julio Garro, que todavía no brindó una respuesta a los trabajadores taxistas que habían solicitado que se declare la emergencia del sector por la baja en el trabajo (hubo muy pocos viajes por la prohibición de circulación esta semana) y el aumento del GNC. En tal sentido, Erik Simonetti, referente del MAS La Plata, consideró que las luminarias que intentó presentar el intendente Julio Garro “son espejitos de colores para ocultar la pobreza de la ciudad”. “La pobreza en La Plata no para de crecer, y esto se debe a la política de ajuste económico de Julio Garro. El intendente le acaba de otorgar un aumento muy pobre a los empleados municipales que cobran 20.000 pesos, cuando la canasta básica oscila los 62.000 pesos”, explicó Simonetti.



Además de los taxistas agrupados en la Asociación de Conductores de Taxis, también un grupo de remiseros repartió alimentos en Los Hornos.

Diez días sin respuestas



Desde la Asociación de Conductores de Taxis de La Plata dejaron abierta la posibilidad de evaluar una movilización a modo de reclamo, ya que hace diez días se presentó el pedido para que el Municipio de La Plata declare el estado de emergencia para los taxistas y no han obtenido una respuesta.



El pedido contempla la entrega de insumos para cuidarse del coronavirus y principalmente la asistencia alimentaria por parte del Municipio con bolsones de comida, como donó el Ministerio de Desarrollo de la Provincia, para que todos los taxistas que necesiten una ayuda puedan tenerla por parte del Estado municipal.