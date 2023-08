Se inundó el Hospital de Niños, se cayó el techo y trasladaron a los pacientes

El Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata volvió a ser protagonista por su estado de infraestructura, en una jornada en la que terminó con el techo de una parte del lugar colapsado.

Los propios trabajadores del nosocomio infantil registraron, a través de numerosos videos, cómo el agua caía en grandes cantidades desde los techos e incluso a través de las luminarias. El hecho ocurrió en la sala de Cardiovascular, de donde debieron remover a los pequeños pacientes alojados allí.

“Un pedazo de techo se me cayó en la cabeza; hay que apagar todo. Mirá lo que es esto”, lamentó una de las trabajadoras que registró el momento. De inmediato, el personal comenzó a tratar de sacar el agua con elementos de limpieza, pero fue en vano.

En los registros, se escucha a los trabajadores lamentar: “Todo inundado. Cae el agua de todos lados, desde las luces”, dijo una mujer. “Me da miedo. No sé cómo va a acabar, va a haber que trasladar la zona. En terapia no pudimos sacar el equipo porque no lo podemos enchufar”, planteó otra.

¿Qué pasó en el Hospital de Niños?

Las autoridades del centro de salud informaron qué fue lo que provocó esa problemática. “La obstrucción del desagüe pluvial, de la terraza del pabellón que da al pasillo de la Terapia Intensiva Cardiovascular, provocó la presión del agua y la rotura de los caños de desagüe en el entrepiso técnico; desbordando el agua a través del cielo raso”, señalaron en un comunicado.

Por eso, explicaron que “para mantener la seguridad y calidad de atención de los pacientes hasta la reparación definitiva, se derivaron 2 pacientes al Servicio de Neonatología y 3 a UTIP”, en tanto que aclararon que hoy todos los pacientes de Terapia Cardiovascular irán a Sala 32, ya que cuenta con las condiciones de terapia intensiva.

“Ante un escenario dificultoso, la solidaridad y profesionalismo de los trabajadores demostró que en el Ludovica hay un gran equipo de trabajo que dedica su vida a los pacientes”, destacó el director Ejecutivo del Hospital, Gustavo Sastre.