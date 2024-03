Se quedaron “secos” de presupuesto para mantener semáforos en Ensenada

Se va terminando la primera semana completa de marzo, y con ella las primeras conclusiones con el tránsito y la seguridad vial en la región.

Según establecieron estudios preliminares realizados por una ONG que se dedica a cuantificar el comportamiento de los conductores y las consecuencias de los accidentes de tránsito, desde el lunes se registraron más siniestros y hubo una enorme cantidad de choques con motos como protagonistas. Para el caso valen los ejemplos de lo que ocurrió en 19 y 45 el miércoles a las 19:30 o en 7 y 82 ese mismo día pero a las 7 de la mañana. Sin embargo, lo que más despertó comentarios entre los automovilistas y vecinos fue el funcionamiento de los semáforos. En tal sentido, la ciudad de Ensenada fue la que más expuesta quedó, entre otras cuestiones porque tiene menos señalizaciones que la capital provincial, pero en un estado que muchas veces genera más confusión que soluciones.

En el límite entre el barrio Hipódromo de La Plata y Villa Catela, por ejemplo, una de las señalizaciones que buscaba ordenar el tránsito en uno de los cruces más peligrosos que tiene la región está inclinado y no funciona correctamente. Se trata del semáforo de la avenida 122 que está del lado de la vereda de Ensenada y que frena o les da paso a los autos que vienen desde 43 en sentido hacia la subida de la Autopista de 32.

Si bien no es la primera vez que desde la comuna ensenadense que dirige Mario Secco le tiraron la responsabilidad a Vialidad y delegaron las obras en el gobierno de la Provincia, los vecinos de Villa Catella que pretenden llegar a La Plata cruzando la 38 están amenazados por los autos que vienen circulando por la 122 a muy alta velocidad y simplemente no frenan porque no llegan a ver un semáforo que desde hace al menos dos semanas está apuntando para la zona del hipódromo más que para la zona de Berisso.

También en La Plata

En nuestra ciudad, en tanto, el jueves amaneció con el semáforo de 7 y 637, en el límite entre Aeropuerto y Parque Sicardi, sin funcionar.

Asimismo, vecinos de Olmos reclamaron por la falta de funcionamiento del semáforo del cruce de 44 y 170, por donde pasan a diario varios chicos que concurren a una escuela de la zona.