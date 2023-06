Se realizará una charla sobre literatura digital en Periodismo

Este sábado, a partir de las 10.30, se llevará adelante una actividad con relación a nuevas formas de leer, con entrada libre y gratuita en el aula 5 de la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (sede diagonal 113 N°291).

El evento se enmarca en el Festival de Literatura Latinoamericana Desmadres, que se realizará en Buenos Aires del 16 al 23 de agosto. Desde la organización indicaron: “Desmadres es un encuentro, un nodo, un espacio pensado y realizado para propiciar cruces, puntos de unión, posibilidades de discusión. Una excusa compleja y elaborada para hablar, hacer, compartir e incentivar la literatura latinoamericana contemporánea”.

Y agregaron que estos encuentros los realizan no solo porque les interesa la literatura, “porque es nuestra historia y la condición de posibilidad de todo lo que tenemos por delante. Porque es algo que nos une, aunque no podamos precisar qué ni cómo es. Porque tiene un valor y un potencial no solo desde lo literario, sino que es una herramienta útil y necesaria para pensar distintas formas de la cultura, la sociedad y la política”, manifestaron.

El encuentro lo moderará el Lic. en Letras Daniel Ros y lo auspicia Ediciones de Periodismo y Comunicación de la unidad académica y la Fundación Itaú, quienes tienen como misión contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura, la formación emprendedora y el desarrollo social a nivel nacional.