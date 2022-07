Se suspendieron las clases y solicitan mayor seguridad en la Secundaria 52

Gran parte de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria n° 52 se movilizó ayer a la puerta del edificio que está en la calle 31 entre 77 y 78 de La Plata, con el propósito de reclamar por medidas ante la suspensión de clases, los hechos de violencia y falta de conducta que se estarían registrando dentro del lugar.

En el edificio, además, funciona también la Escuela Primaria n° 62, en donde concurren chicos que vienen desde Altos de San Lorenzo, barrio Cementerio y en algunos casos también del casco urbano platense.

Según explicaron a diario Hoy, en el lugar se suspendieron las clases aludiendo problemas con el suministro del gas. Sin embargo, las madres que se hicieron presentes en la puerta del establecimiento confirmaron que están muy preocupadas por la conducta de determinados alumnos, luego de ser advertidos por sus hijas menores de estar siendo perseguidas y espiadas cuando ingresas al baño.

“Mi nena me dijo que no quiere ir sola al baño de la escuela. Va a primer año de la secundaria y cuando la vine a buscar a la salida me pidió que la acompañe ya que había estado más de cuatro horas sin ir al baño del establecimiento por temor a que un compañero le haga algo o la siga”, declaró la madre de una de las damnificadas.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, el edificio permaneció abierto hasta los últimos días por los auxiliares que se acercaron al lugar a trabajar, pero al mismo tiempo por un grupo de profesores que seguía dando clases.

“Lo que tememos, es que ante la falta de autoridades no haya más clases hasta el receso escolar. No nos han comunicado nada y la semana que viene sería la última antes del inicio de las vacaciones”, comentaron los adultos presentes ayer en la puerta de la escuela.

Este grupo de personas, además, confesó que intentó contactarse con el padre de uno de los adolescentes involucrados en el conflicto, pero que la respuesta del progenitor no terminó siendo suficiente. “Queremos que lo cambien de escuela, pero en la secundaria 52 dicen que no es posible esto a mitad de año”, expresaron.

También en la Escuela 25

Además, en la Escuela 25 de camino Centenario entre 511 y 512 se suspendieron las clases como consecuencia de un robo y los padres y alumnos no tienen definido el regreso a las aulas. A todo esto, también continúa la preocupación por los hechos de violencia ocurridos tanto en la Escuela Técnica 8, como en la Técnica 1 y el Albert Thomas.