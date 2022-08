Sigue la polémica en el Pasaje y hay cruce de acusaciones

Tal cual se informó la semana pasada, el final de las vacaciones de invierno dejó mucha tela para cortar y puertas para adentro, en la comuna es cada vez más fuerte el rumor sobre posibles cambios en algunas áreas que estuvieron al frente de la organización de los eventos para el público.

Además de lo ocurrido en el Parque Ecológico, se le sumó que el martes de la semana pasada se fundió la locomotora del trencito de la República de los Niños, y que a partir del último jueves hubo muchos problemas con la electricidad en el interior del Pasaje Dardo Rocha. En tal sentido, la directora de una de las tantas obras que tuvieron que suspenderse por falta de energía en el primer piso del Pasaje arremetió ayer contra el secretario de Cultura, Martiniano Ferrer, al declarar en contacto con la Red 92 que “estuvimos programados para hacer funciones en la sala A desde el 25 de julio. Nos presentamos a trabajar cinco días y solamente pudimos a trabajar en dos ocasiones. Desde el jueves el Pasaje no contó con luz en la sala porque los funcionarios no se encargaron de alquilar ni siquiera un grupo electrógeno”.

“El director del Pasaje (que no tiene nada que ver con el secretario de Cultura) se movió para que podamos trabajar y hasta nos ofreció una fecha extra. Él se portó muy bien. Pero de todas maneras, como no pudimos trabajar los cinco días, y no vamos a cobrar”, comentó Lorena Velázquez, quien destacó el trabajo del director, pero expuso la administración de la Secretaría de Cultura que regula y coordina las actividades dentro del lugar.