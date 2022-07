Siguen las denuncias por el mal funcionamiento de internet en Los Hornos

Siguen los problemas de internet en Los Hornos y parece un tema de nunca acabar. “Sumado al mal cobro de las facturas, siendo siempre ellos beneficiados obvio (porque para quejarte o que te reinstalen un servicio tenés que pagar y después quejarte), ahora se suma que nos cortan cuando se les da la gana”, dijo Esther, vecina de calle 63. En teoría, los problemas se localizan entre 135 y 137, donde Cablevisión Flow les dijo a los vecinos que tenía problemas, pero no les dio un tiempo para solucionárselos.

Carlos, otro frentista del barrio, comentó indignado: “Yo el mes pasado pagué la factura de casi 4.000 pesos desde su propia página y me dieron un código. Al mes, me viene una factura de casi 8.000 diciendo que adeudaba dos. Llamé y les expliqué, y me dijeron que el código de pago que ellos mismos me dieron no sirve para comprobar que pagué. Tengo que pagar 8.000 para elevar una nota. Esto es una joda”.