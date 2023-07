Simpatia por el Diablo: Mick Jagger cumplió 80 años.

Junto a sus compañeros Brian Jones y Bill Wyman, Mick Jagger es acusado de alteración del orden público en 1965. Lo más probable es que la multa no les importe demasiado, porque se trataría de un incidente que a todas luces consolida la imagen de "chicos malos" de los Rolling Stones. Más aún, proporciona a los fans la prueba de que Jagger y compañía son unos rebeldes. Poco después, su canción "(I can't get no) Satisfaction" los catapultó al estrellato mundial convirtiéndose en el himno de toda una generación.

Exestudiante de Economía, Mick Jagger combina dos talentos que no suelen ir de la mano: por un lado, es un calculador hombre de negocios; por otro, el carismático líder de una banda cuya imagen es estar en apuros siempre y en todas partes. Pero interpretar a los malos también es un mérito brillante, porque el terreno de los "buenos" ya está ocupado por los Beatles.

Ahora que Jagger ha llegado a los 80 años, le resta importancia a aquella época escandalosa y dice que no eran más que una "banda de pop adolescente" y que nunca pensaron en ser rebeldes.

En la década del `70, mientras las grandes bandas de la década anterior perdían terreno, Los Stones se mantuvieron a flote y Jagger siguió haciendo gala de un narcisismo imprescindible para su subsistencia.

Su enorme ego incluso puso en peligro de muerte a Los Rolling Stones en los `80 cuando se aventuró en una carrera solista sin acordar con sus compañeros, en especial con Richards, su coequiper de toda la vida, y la sociedad pareció llegar a su fin.

El cuidado de su cuerpo, con largas sesiones diarias de entrenamiento, le permitió a Jagger llegar a los 80 años con un despliegue escénico envidiable y también sortear un incidente cardíaco en 2019. En cambio, continuó sumando parejas y, en estos días, anunció su casamiento con su novia, 43 años menor que él.

Allá por los años `60, el icónico artista, con soberbia juvenil, dijo que prefería "estar muerto a seguir cantando `Satisfaction´" cuando llegara a los 45. Eran los tiempos en que encarnaba como nadie la trilogía "sexo, droga y rock and roll" que regía al flamante movimiento cultural.