Sin agua en San Carlos en plena ola de calor

Con temperaturas extremas que llegan hasta los 38°C, La Plata vive inmersa en una ola de calor, y para los vecinos del barrio San Carlos es como vivir un infierno porque no tienen agua desde hace días.

“Hace tres días estamos sin agua, no tenemos ni para tomar. Hay gente de 90 y 77 años, gente con chicos, gente en silla de ruedas. Apenas unas gotas salieron y encima anoche nos cortaron la luz en el barrio; estuve toda la noche despierta para ver si venían para llenar los tanques y no pasó nada. Encima, el Municipio ni siquiera asiste con agua. Un desastre para todos”, se lamentó Alejandra, de calle 140 entre 46 y 47, en diálogo con diario Hoy.

Por su parte, Facundo, vecino de la zona de 152 y 46, dio cuenta a este multimedio de una situación aún peor, ya que ni siquiera le toman los reclamos. “Fui a reclamar y en ABSA me dicen que ellos no prestan servicio en esta zona, pero yo tengo las boletas pagas, estoy al día, ¿entonces a quién le estuve pagando, a dónde fue a parar la plata?”, se preguntó el joven. “Estoy pensando en iniciar acciones legales porque esto es una estafa”, sentenció.

En el medio, el drama sigue y el agua no sale de las canillas. “No me va a quedar más opción que poner una bomba, mientras tanto recurro a la ayuda de mi familia, pero al pagar el servicio no tendría por qué poner una bomba, pero hace días estamos sin agua con este calor”, expresó.