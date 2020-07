Solidaridad en Ensenada

Consolidada en Ensenada, la Asociación Civil Niños del Cartón fue creada hace diez años. Desde 2018, son cinco amigas las que encabezan los trabajos para hoy poder brindarle apoyo escolar a más de 150 niños de la región.

“El objetivo principal de esta organización apunta a la inserción escolar, que los chicos estén escolarizados, que no tengas excusas. Por ejemplo el tema de los útiles, que no sea un motivo para no asistir a la escuela. Por eso hacemos colecta de útiles dos veces al año, para que los chicos tengan sus útiles nuevos a principios de año, y que después puedan reponer lo que les falte después de las vacaciones de invierno para volver a la escuela”, explicó Antonela Acuña, la presidenta de esta asociación, en contacto con el diario Hoy.

Además de la ayuda escolar, este grupo tiene un convenio con la Universidad Nacional de La Plata. Incluso, el año pasado se dio la posibilidad de que los visitaran estudiantes de la Facultad de Odontología, quienes estuvieron realizando exámenes y pudieron resolver varios problemas que tenían los niños en los dientes, según explicaron las autoridades.

Pero no solo eso, también están evaluando la posibilidad de realizarles estudios de la agudeza visual. “Ahora estamos viendo de conseguirles lentes. Porque entendemos que para que los chicos estudien se tienen que dar un montón de factores, que no es solamente las ganas de ir a la escuela y que tengan un cuaderno y un lápiz. También hemos hecho campañas de vacunación, abarcamos mucho”, agregó Acuña.

El objetivo de esta institución es que los chicos no pierdan el ciclo escolar y para eso “les damos apoyo escolar, con la pandemia nos reinventamos y damos apoyo escolar virtual. Lo que nos pasa que es tan extenso el tiempo que también pierden un poco el hilo de los temas, y cuesta dárselo por WhatsApp cuando los chicos no cuentan con una red. Por ahí tienen un solo celular para cuatro o cinco chicos y hay que decidir de quien se hace la tarea cada día”, explicó Acuña.

Éste grupo solidario que ayuda a los niños de entre 0 a 15 años, está pendiente de que no les falte nada, sobre todo la comida y la higiene. Al respecto la presidenta contó: “También vimos que faltaban alimentos y se empezaron a abrir ollas populares en el barrio, por el tema que es un barrio de cartoneros y ellos no están pudiendo salir a la calle y dependen de los comedores básicamente. Y nos dimos cuenta de que necesitaban lavandina porque no tienen agua potable. Se nos ocurrió comprar cloro, buscamos presupuesto en una química que nos hizo un descuento. Se está repartiendo en los comedores, cuando se da la comida, para evitar el tránsito del virus. Justamente porque los queremos cuidar y nos estamos cuidando entre todos”.

La asociación, además, apela a la solidaridad de las personas más pudientes que quieran colaborar ingresando a su página de Instagram @ninosdelcarton, en Facebook Niños del Cartón y por WhatsApp al 221- 420 4691 para más información.

El grupo recibe donaciones que llegan por redes sociales. No cuentan actualmente con una cuenta activa donde la gente pueda aportar su granito de arena, por eso le solicitan que haga una compra online. Ellos reciben la mercadería y se encargar de desinfectarla y repartirla, de manera equitativa y garantizando la variedad de los productos, a los distintos comedores.

“La gente se copó y nos está ayudando, el tema es que perdure en el tiempo, que no sea un boom, sino que siga”, concluyó Acuña.