Subieron las consultas por Trastornos del Desarrollo del Lenguaje

Expertos del Hospital de Clínicas de la UBA alertaron que se registra un incremento en las consultas por Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), que se trata de una dificultad que se presenta sin que existan otras alteraciones como hipoacusia, discapacidad intelectual, trastornos neuromotor o psiquiátricos y que actualmente se estima que afectan al 7% de la población infantil.

En este sentido, los especialistas del Clínicas, a través de un comunicado, señalaron que “el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) es una dificultad que altera el desarrollo del lenguaje del niño o niña de manera persistente sin que existan otras alteraciones en el desarrollo tales como hipoacusia, discapacidad intelectual, trastorno neuromotor, psiquiátricas”. “Puede involucrar el aspecto receptivo, expresivo o ambos”, agregaron.

Por su lado, Patricia Villalba, quien se desempeña como coordinadora del sector Lenguaje y Comunicación del hospital, aseguró que “en las consultas observamos una pobre comunicación e intención comunicativa al momento de mirar, señalar, pedir; presentan poco desarrollo del juego”.

En tanto, por su lado, la fonoaudióloga Jorgelina Makaric, quien también se desarrolla en ese área, señaló que “si el niño no comprende, su desarrollo tanto intelectual como social se van a ver alterados y se deberán introducir ayudas complementarias lo antes posible para minimizar esta dificultad”.

De acuerdo a las especialistas, en niños a partir de los 18 meses estos signos pueden tratarse de falta de contacto visual; escaso interés de interactuar con otros niños y adultos; dificultad para compartir la atención con otras personas; y no mirar lo que le muestran, ni interesarse por los juegos típicos de su edad, entre otros.

Mientras, a partir de los 30 meses, los signos de alerta son “escasa o nula comprensión de órdenes verbales simples como traé la pelota”. En estos casos, alertaron que “es importante saber si es capaz de identificar la orden con la ayuda de un señalamiento”.

“Si no puede armar una frase, persiste en el uso de la palabra aislada o no usa conectores o preposiciones; si la mayoría de los adultos no le entiende cuando habla (falta de inteligibilidad) o usa de ecolalias (repite todo lo que escucha) sin fines comunicativos, también son signos de alerta”, precisaron.

En tanto, cuando ya tienen más de cuatro años es motivo de consulta si requiere que le repitan en varias ocasiones las consignas; lleva adelante las actividades sólo por imitación; posee dificultad para responder consultas con distintos encabezados, tales como qué, quién, dónde, cuándo, por qué; y tarda en definir lo que desea decir, entre otras.